Velkommen etter, Høyre!

Mathilde Tybring-Gjedde advarer eget parti mot å være naive i møtet med kommersialisering av barnehagesektoren. Private barnehager består ikke kun av kvinnelige gründere og ideelle familiedrevne barnehager.

Det er gledelig å høre en mer realistisk tone fra Høyre. Spørsmålet er hvor dypt realismen stikker.

Mektig lobbygruppe

Jeg ser ikke hva profittmotivet bidrar med i barnehagesektoren, og mener derfor at aksjeselskap og oppkjøpsfond ikke bør få eie og drive barnehager. Jeg vil derfor ha ideelle og kommunale barnehager, siden det sikrer at alle pengene går til barnas beste og ikke til privat berikelse.

Høyre vil derimot beholde de kommersielle, og mener det holder med strengere tilsyn av sektoren.

Mye tyder på at Høyre fortsatt sluker store deler av propagandaen.

De store kommersielle barnehagekonsernene er blant landets flinkeste og mektigste lobbygrupper. Kanskje bare forbigått av oljeindustrien. Mye tyder på at Høyre fortsatt sluker store deler av propagandaen fra profittbarnehagenes lobbyister.

De gjentar påstander om at barnehager tar ut lite utbytte, at mange går med underskudd hvert år og at reglene mot store utbytter er strenge. Argumentene er klipp og lim fra industriens egne lobbynotater. Og naturligvis preget av en solid slagside.

Kreativ profitt

Borte blir det faktum at profitt tas ut på andre måter enn som utbytte. Ofte flyttes profitten ut av selve barnehagen, for eksempel ved at barnehagen betaler høy husleie til et eiendomsselskap innen samme konsern.

Slik kan det i regnskapene se ut som barnehagen går med underskudd, mens profitten samles opp andre steder i konsernet.

Dagens barnehagelov er selvmotsigende og svak. På den ene siden slår den fast at pengene skal gå barna til gode, på den andre godtas det et «rimelig årsresultat». At dette regelverket er nok til å stoppe store beløp fra å ende i private lommer, er med respekt å melde tull.

Dagens barnehagelov er selvmotsigende og svak.

Våre skattepenger

Siden det ikke finnes en klar definisjon på hva som er et «rimelig årsresultat», frifinnes barnehager jevnlig når kommuner krever tilbake tilskudd de mener ikke har kommet barna til gode.

De virkelig store beløpene finner vi hos de store kommersielle barnehagekonsernene. Her kan det være snakk om gevinst i hundremillionersklassen, oftest utløst ved videresalg av barnehageselskap til nye eiere. Formuer bygget opp av skattepenger og foreldrebetaling, som dagens lovverk ikke klarer å forhindre, selv om alle partier hevder å være enige i at pengene skal komme barna til gode.

Den kommersielle selskapsformen må ut av velferden.

Reven i hønsegården

Høyre later som mer tilsyn vil løse problemet. Men problemet er at Høyre, sammen med de andre partiene, har sluppet løs profittmotiverte selskaper innen velferden. Disse selskapene har som formål å gi profitt til eierne sine.

Høyre burde forstå at man ikke kan regulere et kommersielt selskap til å ikke opptre kommersielt. Det blir som å slippe løs reven i hønsegården, for deretter å sette opp skilt der det står «Ikke spis høns!».

En mer gjennomførbar og mindre naiv plan er å gå inn for en profittfri velferd. Den kommersielle selskapsformen må ut av velferden. Så kan kapitaleiere som Eidissen investere pengene sine i næringslivet framfor å profittere på våre felles skattepenger.

Følg NRK Ytring på Facebook og Twitter .