Valgår i postfaktasamfunnet

Therese Sollien er spaltist i Ytring, på radio og nett.

I år er det valgår her i landet. Det har vi ikke merket noe særlig til ennå, men det kommer vi til å gjøre i økende grad i månedene som kommer.

Det begynner i det små, der politikere som vanligvis kanskje oppfattes som litt stivbente og elitistiske, plutselig stiller opp på morsomme fotografier i pressen der de for eksempel blåser tyggegummibobler på forsiden av en tabloidavis, og kanskje følger andre partimedlemmer opp i sosiale medier etterpå og blåser enda flere tyggegummibobler.

Gjør derfor den kjedelige jobben det er å lese partiprogram.

Kanskje hopper de på trampoline, eller kanskje de leker gjemsel i skogen for fotografene. Kanskje «åpner de hjemmet sitt», som det heter i ukebladsjargong, eller kanskje de signerer en russedress. Kanskje de sykler med miljøpartimakkeren sittende på bagasjebrettet, eller kanskje de stiller opp i en koselig reportasje på en bondegård der de klapper dyr. Alt slikt gjør de for at velgerne skal like dem bedre og stemme på dem når valget kommer.

Nytt på Nytt-gjesten

Hvis de er skikkelig heldige, kommer de til å bli invitert som gjest i Nytt på nytt. Det er selveste rosinen i pølsen for en partileder, å bli konsumert sammen med fredagstacoen, i hyggelige omgivelser, der de kan sitte og fnise og le sammen med det norske folk og fortelle vitser, aller helst om andre konkurrerende politiske partier. Det er den beste arenaen for å by på seg selv, som det heter.

Hvis de er mer uheldige, kommer de kanskje til å bli knepet i å spille mobilspill under en stortingshøring eller lignende. Kanskje blir de tatt i å kjøpe inn for mye smågodt til helgekosen når en fotograf lusker utenfor matbutikken, eller kanskje det vil vise seg at noen har sagt noe dumt på Facebook i et ubetenksomt øyeblikk. Kanskje har de ved en inkurie glemt å sette på tastelåsen på mobilen og skriver «hvkæ» på Twitter, også skriver alle avisene om det etterpå som om det var en viktig sak.

Deretter kan meningsmålingsbyråene ringe rundt og sjekke hva slags effekt det har på velgerne når politikere er morsomme på Nytt på nytt, eller når de dummer seg ut på Facebook, alt ettersom. Kjære landsmenn: Vær så snill, ikke bli påvirket av sånt.

Kjære politikere, forvent mer av velgerne.

Les og stem

Nå som det er valgår, har vi en veldig kjedelig oppgave foran oss: Vi må sette oss inn i hva de ulike partiene skal kjempe for i årene som kommer, og deretter må vi bestemme oss for hvilket av disse partiene som best representerer og ivaretar våre interesser. Det partiet som best gjør det, skal man stemme på.

Dette er selvsagt ikke en eksakt vitenskap, for alle partier lover alltid mer enn de kan holde når det er valgkamp, men noen forskjeller mellom partiene er det likevel.

Dette er mye viktigere enn hvilke politikere man liker. Gjør derfor den kjedelige jobben det er å lese partiprogram. Orker du ikke det, kan du gå inn på nettsidene til de ulike partiene og sette deg inn i noen av hovedsakene. Stem deretter.

Politikk fremfor klovneri

Så en oppfordring til, nå som vi først er i gang her: Kjære politikere, forvent mer av velgerne. Vær konkrete istedenfor å snakke i store vendinger. Erna Solberg, fortell meg hva det betyr at Norge skal være et land med «muligheter for alle». Hva betyr det? Jonas Gahr Støre, fortell meg hvordan Arbeiderpartiet skal sørge for at også ufaglærte og folk i sårbare yrker skal henge med på globaliseringen, helt konkret.

Som velgere bør vi gjøre vårt for å få politikere i klar tale. Klikk på de nyhetssakene der politikere snakker om politikk, ikke på de sakene der de forteller om hva de har på brødskiven eller hvordan det ser ut hjemme hos dem. Ikke klikk på saker der de blåser tyggegummibobler for å få oppmerksomheten din.

Hvis vi ikke vil ha et samfunn der den største klovnen vinner valget, er det velgernes ansvar å respondere på politikk istedenfor klovneri. Vi får de politikerne vi fortjener.