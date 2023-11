Til større hjelp for Finnes enn Solberg

Ekteparet Erna Solberg og Sindre Finnes slipper politietterforskning og siktelse.

Økokrim mener det ikke er sannsynlig at det har skjedd noe straffbart rundt Finnes omfattende aksjehandler mens kona var statsminister.

Det er nok en betydelig lettelse for dem begge. Men for veien videre er det til større hjelp for Sindre Finnes enn det er for Høyre-leder Erna Solberg. Begge to er nå frikjent etter jussens bestemmelser. For Erna Solbergs videre karriere er det viktigere med hennes politiske tillit. Hun er ikke nødvendigvis fullstendig renvasket, i betydning at tilliten er gjenvunnet som følge av Økokrims beslutning.

Det er i dette bildet man også må forstå at mens Finnes´ advokat sier til NRK at saken må legges død, sier Høyres nestledere at dagens konklusjon er viktig, men saken fortsatt er alvorlig og at Høyre kommer til å ha diskusjoner om veien videre.

Uansett best at hun trekker seg

Den siste måneden har det sunket inn blant mer og mindre sentrale politikere i Høyre: Det beste for Høyre er at noen andre enn Erna Solberg er partiets statsministerkandidat i 2025.

«Det er trist, men sant at det er slik. Verden er ikke alltid rettferdig», er omkvedet.

Det er en merkbar endring i hvordan Høyretopper snakker om saken nå, sammenlignet med de første dagene etter at den ble kjent.

Det sentrale i argumentasjonen handler nettopp om at tilliten til Solberg er skadet. Dagens konklusjon endrer ikke på det. Partiet vil derimot gi Solberg anledning til å eie denne beslutningen selv. Flere ting må spille seg ut før Solberg nok er rede til å konkludere. Samtidig har Høyre som parti relativt dårlig tid jo raskere stortingsvalgåret 2025 nærmer seg.

Det som skjer videre

Allerede neste uke vil Stortingets kontrollkomite spørre ut Solberg. Alvoret i hennes inhabilitet og at hun har deltatt i beslutninger hun ikke burde og skulle vært en del av vil bli understreket atter en gang.

Mer interessant enn tirsdagens høring, er partienes konklusjon. Når kontrollkomiteen avgir sin innstilling før jul vil vi få vite om Stortinget i praksis uttrykker mistillit mot daværende statsminister Erna Solberg. Altså, bruker stortinget noe i nærheten av samme ordlyd som man ville brukt for å felle en sittende statsminister?

Hun har deltatt i beslutninger hun ikke burde

I spørsmålet om politisk tillit er det interessant både om Stortinget går til dette skrittet. Det er også interessant å se om ett eller flere av de borgerlige partiene KrF, Venstre og Frp er med på slike eventuelle formuleringer. Høyres ønske og forventning er at disse partiene skal gjøre Høyres leder til statsminister i 2025, dersom valgresultatet tillater det.

Erna Solberg møtte pressen fredag og fortalte at hun er glad for at verken hun eller ektemannen skal etterforskes for innsidehandel. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Kontrollkomiteens innstilling vil kanskje behandles i stortinget først over nyttår.

Dermed kan nok «den vanskelige tiden» hvor Erna Solberg «ikke skal ta forhastede beslutninger» defineres å vare noen uker til, kanskje altså også noen uker etter at nyttårsrakettene er skutt opp.

Høyre som parti har tid til å gi henne denne tiden. På et slikt tidspunkt vil hun eie beslutningen om innkalle til et ekstraordinært Høyre-landsmøtet til våren eller forsommeren. Da vil det ikke handle om presseoppslag eller Økokrim, da vil hun selv ta noe mer regi.

Høyre unner Erna-stjerna det. Hun har gitt partiet så mye, at de kan gi henne dette. Hun viser stadig til at hun må være et pluss for partiet, ikke et minus. Akkurat nå virker det åpent hvordan hun selv konkluderer. Rundt om i partiet er det stadig færre som mener hun vil være et pluss i møte med velgerne.

Samtidig har Erna Solberg frem til helt nylig vært landets mest populære statsminister. Høyres leder skal i valgkamp mot en sittende statsminister som ikke akkurat er uovervinnelig.

Vanskelig å se at tilliten til Erna Solberg kan gjenopprettes tilstrekkelig

Akkurat nå er det vanskelig å se at tilliten til Erna Solberg kan gjenopprettes tilstrekkelig til at det beste for Høyre vil være at hun er statsministerkandidat i 2025. Vente-å-se-strategien åpner selvsagt for et slikt utfall, og det kan være saken vurderes annerledes om et halvt år.

Men det er ikke det mest sannsynlige nå.

Lønseths legitimitet

Det er verdt å stoppe opp ved den grundige redegjørelsen med den krevende begrunnelsen som Økokrim i dag har bekjentgjort.

Uansett utfall ville Økokrim ha mye å svare for når det gjelder argumentasjonen.

– Finnes har et krav på å bli ansett som uskyldig. Han er ikke siktet, ikke tiltalt og ikke dømt, sa Økokrimsjef Pål K. Lønseth på en pressekonferanse fredag. Foto: NTB

En etterforskning ville måttet blitt begrunnet i hvordan saken skiller seg fra Huitfeldt-Flem-saken. I dag måtte Økokrimsjef Pål Lønseth i stedet begrunne hvor sikre man kan være på at intet straffbart ha skjedd uten å ha utvidet informasjonstilgang som en etterforskning gir anledning til. Hvorfor ikke tilliten til systemet ville vært tjent med en etterforskning. Hvorfor en foreldet transaksjon bare blir hengende som noe uavklart.

Økokrims skriftlige beslutning og underretning er grundig. Mer omstendelig enn i Huitfeldt-saken, hvilket er naturlig som følge av det store omfanget handler.

De skriver videre at de allerede sitter på et bredere samlet informasjonsgrunnlag enn hva som er kjent for offentligheten, og at informasjonen er tilstrekkelig. De går gjennom typiske trekk for innsidehandler og gjennomgående trekk ved de viktigste disposisjonene til Finnes. De konkluderer begrunnet i enkeltsak etter enkeltsak.

Det er tillitvekkende for konklusjonen. Økokrim er avhengig av at en så profilert beslutning som dette har legitimitet.

Ikke er tilstrekkelig grunn til etterforskning

Økokrim konkluderer for det første med at det ikke er tilstrekkelig grunn til etterforskning, ikke sannsynlighetsovervekt for at noe straffbart har funnet sted og at det ikke er saklig eller forholdsmessig at ekteparet etterforskes.

For det andre lar de det mer enn skinne gjennom linjene at Finnes fremstår som en iøynefallende svak investor.

Økokrim mener altså det IKKE er sannsynlighetsovervekt for at det har skjedd noe kriminelt. Derfor innleder de IKKE etterforskning.

Selv om Erna Solberg er blid, offensiv og i kampmodus når hun kommenterer dommen, er det langt fra usannsynlig at Solberg ikke blir statsminister igjen og at Høyre velger en ny partileder og statsministerkandidat neste år.