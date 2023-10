Solberg straffes – ikke Høyre

Habilitetsskandalen rammer Erna Solberg som politiker, ikke Høyre som parti. Velgerne klarer å sortere.

Tillitsfallet for Solberg er uvanlig raskt og tydelig. NRK har målt velgernes foretrukne statsministerkandidat siden november 2011.

Bare én gang før har vi kunnet melde om et popularitetsfall på mer enn 10 prosentpoeng fra én måned til en annen: Da Erna Solbreg og Sindre Finnes brøt regjeringens smittevernregler under en sushi-middag på Geilo våren 2021.

Erna Solbergs habilitetsproblemer som følge av Sindre Finnes´aksjehandel regnes av velgerne som en like personlig og alvorlig sak.

Strategien og resultatet

Solbergs sushi-bursdag skjedde i den private sfæren, selv om hennes etterlevelse av regelverket ikke er en utelukkende privat sak.

Solbergs habilitetssvikt er i aller høyeste grad en politisk sak. Det er hennes plikt og ansvar til enhver tid å holde oversikten over sin habilitet.

Årsaken til at hun ikke har klart det, går inn i privatlivet ved at det er hennes ektefelle som både har stått for selve aksjehandelen og bevisst har utelatt informasjon og løyet for henne.

Enkelte vil nok lese bildet av at velgerne ikke rømmer Høyre som at partiets håndtering av saken har «virket». I starten var partiet veldig tydelige på ektemannens skyld, med den konsekvens at partilederens ansvar ble underkommunisert.

Fredag etter valget hasteinnkalte Solberg pressen for å fortelle om at hennes ektemann Sindre Finnes har handlet med aksjer flere enn 3600 ganger i årene hun var statsminister. Den omfattende handelen skal han ha løyet om og holdt skjult for henne. Foto: NTB

Valgresultatet forsterkes

Det er ikke overraskende at valgresultatet gjerne forsterkes i målinger tatt opp rett etter et valg. Valgvinnerne gjør det ekstra bra. Valgtapere gjør det ekstra dårlig.

NRKs ekstraordinære kommunemåling styrker ikke en hypotese om at Solberg-saken ville endret valgresultatet.

Solbergs habilitetsskandale kunne selvsagt ha påvirket Høyres oppslutning negativt.

Når den ikke gjør det, forsterker det inntrykket av at velgerne også vektlegger at det er en kommunestyrevalgkamp som nettopp er avsluttet. Samtidig går ikke Høyre signifikant tilbake ved spørsmål om Stortingsvalg, heller. Men Høyre justeres opp fra kommunevalgresultatet (+1,5 prosentpoeng) og noe ned (-1,5 prosentpoeng) fra stortingsvalgsmålingen i september.

Nasjonal kommunemåling september 2023 Kva ville du stemt om det var kommuneval no? Samanlikna med valresultatet frå tidlegare denne månaden. Parti Oppslutning Endring 27,4% H +1,5 21,4% AP −0,2 11,6% FRP +0,3 8,0% SP −0,2 6,4% SV −0,5 5,3% V +0,3 4,1% INP +1,1 4,0% MDG −0,2 3,4% R −0,1 3,0% KRF −1,0 5,3% Andre −1,0 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 996 intervjuer gjort i perioden 21.9.23–27.9.23. Feilmarginer fra 1,3–3,5 pp. Kilde: Norstat

Høyres velgere er lojale til Høyre i samme grad som Ap-velgerne er lojale til Ap mindre enn én måned etter kommunevalget. Andelen som setter seg på gjerdet er også ganske lik for de to store partiene.

En annen Norstat-undersøkelse avdekker at velgerne ikke er overbevist om at all informasjon i saken er presentert så raskt som mulig. Et av Høyres viktigste budskap har vært at partiet ikke har holdt igjen informasjon til etter kommunevalget.

Nå viser tallene at velgerne ikke er overbevist om at det er riktig, men samtidig at habilitetsskandalen ikke påvirker Høyres oppslutning, kun tilliten til Solberg.

– I 2021 burde jeg reagert, for da hadde hans selvangivelse økt med mer enn jeg hadde en direkte forklaring på, sa Erna Solberg da hun gjestet Debatten. Foto: Lars Os

Økokrims dilemma

Saken er langt fra over. Hvordan Høyres oppslutning og tilliten til Solberg og dermed hennes egnethet som Høyre-leder vil utvikle seg over tid, er for tidlig å si.

Allerede tirsdag har Solberg frist på seg til å svare Stortingets kontrollkomite.

Solberg vil neppe svare komiteen noe vesentlig annerledes enn det som allerede er offentlig kjent gjennom hennes pressekonferanse, den skriftlige tidslinjen og svarene til pressen i alle intervjuer og oppfølgingssaker.

Stortingets spor handler om habilitet, tillit og politikk.

Parallelt undersøker Økokrim om det er grunnlag for å etterforske Sindre Finnes for ulovlig innsidehandel. Solberg har selv understreket at det er krevende å skulle være partileder og stortingsrepresentant ved en siktelse. Da vil hun kunne måtte trekke seg eller ta permisjon.

Skal Økokrim ta ut etterforskning, må det være sannsynliggjort at Finnes kan være skyldig og ikke minst en antakelse om at Økokrim vil kunne finne fellende bevis.

Økokrims spor handler om juss og økonomisk kriminalitet.

Fra før har Økokrim, ganske raskt, konkludert med at utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann, Ola Flem, ikke skal etterforskes.

Det blir en svært krevende balansegang for Økokrim å skille de to sakene og ikke minst begrunne sin konklusjon, uansett hva den måtte bli.

Både Flem og Finnes har levd tett på et regjeringsmedlem som sitter på særlig sensitiv informasjon om regjeringsbeslutninger og annen potensielt kursdrivende informasjon. Dette kan de ha fått direkte eller indirekte.

Begge har handlet med aksjer uten å informere sine ektefeller.

Begge sakene er relevante for å hegne om tilliten til det politiske systemet og samfunnsinstitusjoner som Økokrim.

Begge sakene vil være krevende å etterforske fordi etterforskningsmaterialet fra den private sfæren begrenser seg. Politiet vil få se gamle tekstmeldinger og formelle regjeringsnotat, men ingen bevis fra samtaler ved kjøkkenbordene.

Dette er likt og kan tale for en lik konklusjon, at ingen av sakene blir etterforsket.

Sakene skiller lag vet at det ene regjeringsmedlemmet sitter, det andre er avgått.

Sakene er ulike av omfang i tid, summer og antallet transaksjoner.

En statsminister har høyere rang enn en utenriksminister.

Flem fulgte til en viss grad investeringsråd, Finnes har investert på egen hånd – noe som kan lede til at Finnes i større grad har brukt egen kunnskap.

Dette er ulikt og kan tale for at Økokrim velger å etterforske Finnes/Solberg, selv om man ikke etterforsker Flem/Huitfeldt.

I så tilfelle må Økokrim godtgjøre at det er mer sannsynlig at det Finnes har gjort er straffbart etter lovverket.

Teoretisk sett, kan selvsagt begge sakene etterforskes, men det kan være et nederlag for Økokrim å snu i Flem/Huitfeldts sak.

Sindre Finnes og Erna Solberg har vært gift siden 1996. Solberg var landets statsminister fra 2013 til 2021. Hun har ledet Høyre siden 2004. Foto: Tore Meek / NTB

Sammenfallende eller motstridende interesser?

Denne uken har det blitt tydelig at Solberg og Finnes kan sies å ha ulike interesser.

Finnes har sine rettigheter og plikter med tanke på informasjon og forhold han må opplyse om, for eksempel til politiet.

Solberg har andre hensyn med tanke på informasjon og forholde det kan være lurt og tillitsvekkende at blir opplyst om.

De siste dagene har dette blitt satt på spissen ved at Høyre har måttet vise til at det er mye informasjon i denne saken som Finnes rår over. Både når det gjelder innhenting og tilgjengeliggjøring.

Først sent fredag ettermiddag gjorde Finnes det kjent at han over helgen vil gjøre detaljinformasjonen om aksjetransaksjonene tilgjengelig for Stortinget og offentligheten. Dette er viktig fordi aksjebeholdning, kursdata og tidspunkt til nå er ukjent. Alle forholdene er egnet til å belyse Solbergs habilitetssituasjon ytterligere.

Ekteparet Solberg Finnes kan her ha sammenfallende interesser:

Finnes offentliggjøring av flere detaljer kan være til hjelp for Økokrims forundersøkelser og kan minke sannsynligheten for etterforskning. Samtidig kan det hjelpe Stortinget og bidra til kunnskap om Solbergs inhabilitet.

Både Finnes, Solberg og Høyre vil være tjent med at Økokrim ikke starter en etterforskning. Høyres partileder og Støres fremste utfordrer som statsminister i 2025 har nervøse dager og uker foran seg frem til Økokrim konkluderer.

Det kan virke som om Solberg kjøper seg tid ved å gamble på at Økokrim trolig ikke etterforsker og neppe sikter henne.

Da styrer hun sin videre politiske karriere i større grad selv, gitt at partiet fortsatt slutter lojalt opp om henne.

Kanskje får vi aldri vite helt konkret hvor mange saker Solberg har vært inhabil i sin regjeringstid.

Vi vet allerede nok til å slå fast at Solberg ikke har vært i stand til å vurdere egen habilitet på korrekt og tilstrekkelig opplyst grunnlag.

Det politiske ansvaret for dette kan kun plasseres hos henne selv.