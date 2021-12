Det framgår av søkerlisten, som ble offentliggjort av Finansdepartementet tirsdag formiddag. Til sammen har 22 personer søkt på stillingen som ny sentralbanksjef.

Jens Stoltenberg bekrefter at han har søkt jobben som sentralbanksjef.

– Jeg ble kontaktet av Finansdepartementet i november med forespørsel om jeg ville vurdere å søke stillingen. Det har jeg nå gjort, og dette er en jobb jeg er veldig motivert for, sier Stoltenberg i en uttalelse sendt via hans pressekontakt.

NRK har vært i kontakt med pressekontakt Sissel Kruse Larsen. Hun viser til uttalelsen gitt til NTB. Larsen sier Stoltenberg nå leder et rådsmøte i Nato og derfor ikke er tilgjengelig for ytterligere kommentarer.

Stoltenberg legger til i uttalelsen at departementet har avklart at hans bakgrunn som tidligere statsminister og generalsekretær i Nato ikke kommer i konflikt med sentralbankens regler om hvem som kan ha denne stillingen.

– Jeg har klargjort overfor Finansdepartementet at dersom jeg får stillingen, vil det ikke være mulig for meg å tiltre før min periode i Nato utløper 1. oktober 2022.

Disse vil bli sentralbanksjef Ekspandér faktaboks 22 personer har søkt stillingen som sentralbanksjef. Blant de mest profilerte finner vi visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Christian Temte Høst (19), student

Arne Solvang Kristoffersen (28), kundebehandler

Tony Arne Sætre (54), tilsynsvakt

Rune Malmedal (62)

Elias Peltomaa Beisvåg (22), butikkmedarbeider

Tor Ingar Os (46), rørlegger

Andreas Carlsen (32). daglig leder

Kurt Pettersen (56), medarbeider

Arnfinn Grønstad (70), pensjonist

Jon Stokka (21), baker

Eiric Skaaren (44), chief Executive Officer

Neilas Baranauskas (18), lærling

Ali Reza Behbahani (51), arbeidssøker

Torkel Rogstad (26), softwareutvikler

Zhangir Azerbayev (20), student

Ida Wolden Bache (48), visesentralbanksjef

Ole Kristian Pettersen (68), pensjonist

Jens Stoltenberg (62), generalsekretær

Jacob Bjorheim (62), styremedlem, visiting fellow

Gunnar Oppi (63), pensjonist

Johannes Hagström (18), student

Omar Schevik (60), prosjektleder

Konkurrerer med visesentralbanksjefen

En rask gjennomgang av søkerlista viser få andre søkere kjent fra norsk offentlighet. Et solid unntak er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache (48). Bache er for øvrig eneste kvinne av de totalt 22 søkerne på lista.

– Jeg har søkt på stillingen som sentralbanksjef etter dialog med Finansdepartementet. Som visesentralbanksjef har jeg et godt bilde av hva stillingen innebærer, og er motivert for jobben, sier Bache til NRK.

På spørsmål om det er på tide at Norge får sin første kvinnelige sentralbanksjef, svarte Bache følgende i oktober:

– Det er jeg den siste til å kommentere, men jeg håper det skjer en dag.

Advarer mot tette bånd

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn sier han er skeptisk til Stoltenbergs kandidatur. Rotevatn sier det ikke har med hans person å gjøre, men at han tvert imot respekterer Stoltenberg som politiker.

Sveinung Rotevatn i Venstre håper finansministeren tenker seg om to ganger før han ansetter Stoltenberg. Foto: Torstein Bøe

Rotevatn sier det har med sentralbanksjefens uavhengighet å gjøre.

– Vi har ikke tradisjon for at partipolitikere går inn i denne viktige stillingen. Det er svært viktig at alle kan ha tillit til at sentralbanken opererer uavhengig av dag-til-dag-politikken i alt fra spørsmål om rentefastsetting til oljefondets investeringer.

Rotevatn mener den tidligere Ap-lederens «i særklasse tett bånd til regjeringen», både personlig og partipolitisk, kan skape opplevd usikkerhet i så måte.

– Jeg ser Stoltenberg sier at han er oppfordret av finansdepartementet til å søke jobben. Jeg håper finansministeren (Trygve Slagsvold Vedum, Sp) tenker seg om både en og to tanger før han eventuelt går for en slik utnevnelse.

– En gammeldags regnemaskin

MDG-Stortingsrepresentant Rasmus Hansson sier han har respekt for Stoltenbergs virksomhet, men mener det er nødvendig å få inn sentralbanksjef som har visjoner for grønn økonomi.

Rasmus Hansson (MDG) mener Norge trenger en sentralbanksjef som er utenfor oljebobla. Foto: Hallvard Norum / NRK

– Stoltenberg har brukt hele karrieren sin i oljebobla, og nå må vi få en som er utenfor bobla. Vi trenger ikke en gammeldags regnemaskin på to bein.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitiske talsperson i SV, er inne på det samme og vil ha inn grønn omstilling og klimarisiko inn i mandatet til Norges Bank. Kaski ser også den åpenbare bindingen til sittende regjering er et problem.

Kari Elisabeth Kaski (SV). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det vil kunne skapes tvil og stilles mange spørsmål på det grunnlaget. Det er også uheldig at landets viktigste posisjoner går til det samme knippe mennesker.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ser ingen motforestillinger mot Stoltenberg som sentralbanksjef. Roppstad sier samtidig at han respekt for at det nå gjennomføres en rekrutteringsprosess med flere gode kandidater.

– Han er en svært dyktig økonom og leder med en unik erfaring nasjonalt og internasjonalt, sier Ropstad.

– Farlig presedens

BI-forsker Espen Henriksen er inne på de samme motforestillingene som Rotevatn.

– Det holder ikke at sentralbanksjefen holder seg strengt til mandatet, men at folk også har oppfatninger av om han eller hun gjør det. Det er ikke umulig at Stoltenberg vil kunne gjøre det, men det er en større utfordring for en tidligere så sentral partipolitiker, sier han til NRK.

Espen Henriksen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Foto: Handelshøyskolen BI

Å ansette Stoltenberg bryter med en viktig «sedvane» om at jobben skal gå til en dyktig fagperson uten sterke partipolitiske bindinger, mener Henriksen. Han legger vekt på at sentralbanksjefen skal være en uavhengig stilling som må holde seg strengt til mandatet fra valgte politikere og ikke drive politikk selv.

– Det er derfor farlig om det skulle bli presedens for at sentralbanksjefen er en stilling for tidligere sentrale politikere.

Tror Stoltenberg får jobben

Økonom Knut Anton Mork ser to aktuelle navn på søkerlisten: Visesentralbanksjef Bache og Stoltenberg.

– Det er ingen tvil om det. Nå er det alltid slik at søkerlisten ikke forteller alt. Regjeringen ansetter hvem de vil ha. Slik har det alltid vært, sier han.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror Stoltenberg får jobben. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener det er interessant at Finansdepartementet har kontaktet Stoltenberg, og bedt ham om å søke.

Haugland mener dette tyder på at departementet har sett bort fra debatten om det kan være et problem å ha en person med tung politisk bakgrunn som sentralbanksjef.

– Uavhengighet fra politikken for øvrig er blitt sett på som en viktig del av sentralbankinstitusjonen. At Finansdepartementet oppfordrer til å søke, sier klart og tydelig at Finansdepartementet ikke ser på dette som et problem, sier Haugland til NRK.

– Ergo tror jeg at Stoltenberg kommer til å få stillingen. Det var det klareste argumentet for meg i disfavør for Stoltenberg, sier Haugland.

– Vil være ekstra var

Hun får støtte av sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets. Han tror Finansdepartementet har gjort grundige vurderinger før de ba Stoltenberg om å søke, og at nå skal veldig mye til for at han ikke blir valgt.

– Det betyr ikke at Ida Wolden Bache ikke er godt kvalifisert.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets. Foto: CF-WESENBERG

Stoltenberg har blant annet studert sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo. Andreassen tror hans faglige bakgrunn er mer enn god nok og at han raskt vil sette seg inn i tekniske forhold med gode råd fra fagpersoner.

Andreassen mener det er «utenkelig» at Stoltenbergs stemme vil være påvirket av tiden som Ap-leder.

– Han vil være ekstra var for å gjøre slike ting. Han vil aldri sette seg i en situasjon hvor han overkjører faglige betraktninger for å gå for en beslutning som Ap kunne tenke seg å tjene på, sier Andreassen.

Han mener likevel det har noe å si at det i det hele tatt stilles spørsmål om Stoltenbergs bakgrunn.

– Få har blanke ark når de starter som sentralbanksjef. Hvis han blir utnevnt, vil han ha en rolle som gjør det utenkelig at det vil skje i praksis. Så er det opp til han å vise i ord og handling at han ikke tenker på det en gang.

Ordknapp

Det har vært knyttet stor spenning til om generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg, vil være blant søkerne.

Dagens Næringsliv skrev tidligere i høst at Stoltenberg ifølge avisas kilder vil takke ja til jobben dersom han blir tilbudt den. NRK har tidligere snakket med hodejegere som kalte stillingsutlysningen «veldig Stoltenberg-vennlig».

Stoltenberg var ordknapp da NTB ba ham kommentere ryktene på en pressekonferanse i slutten av november.

– Når det gjelder min framtid i Norge, så er dette ikke tida for å kommentere det. Det er noe jeg vil adressere når det nærmer seg at jeg skal tilbake til Norge, sa han.

Den tidligere statsministeren og Ap-lederen tiltrådte som Nato-sjef 1. oktober 2014 og har siden fått perioden forlenget flere ganger. Han går av 30. september 2022.