Slik overlever du en hyttetur med nordmenn

Man må gå litt dypere inn i den norske folkesjelen for å kunne nyte påskeferie og hyttetur som en nordmann. Hvordan kan man navigere i den norske hyttekulturen uten å dumme seg ut? Her er noen hyttevettregler jeg har lært meg i de ti årene jeg har vært i Norge:

Planlegging

Det er viktig å planlegge hytteturen. Dette kan kreve en eller flere av en annen type tur, nemlig «harrytur». Det involverer å snakke med folk som mener at en hytte kan kalles en «stuga», samt en liten kjøretur over grensen til en butikk som heter Systembolaget. En hyttetur kan sågar innebære flere harryturer ut fra hvordan de gjeldende reglene for alkoholkvoten er.

På hytta må man ha riktig dekorasjon i riktig rom. Man MÅ ha et bilde av Kongen på do.

Husk nok klær

Vær forberedt på uvær og kulde. Selv om mange nordmenn tror at april er en av disse månedene man kan gå ut uten jakke og med shorts, er det ikke det. Derfor må du ta med alle typer klær du eier, fra bikini til ullundertøy. Husk at været kan endre seg opptil åtte ganger i løpet av et døgn, og at klærne blir skitne. Dropp den trendy jakka di og ta med grilldress.

Pass på stilen

Ta med nødvendig utstyr til hytta di. En hytte kan ikke være for fin. Kravene til interiør og design er ganske lave i en hytte. En hyttetur er for eksempel ikke det riktige tidspunktet å vise dine venner den siste danske minimalistisk vasen du har kjøpt. Med mindre du er av dem som eier et hyttepalass større enn en gjennomsnittlig norsk enebolig. Men da er jeg ikke sikker på at hyttepolitiet kan gi deg tillatelse å bruke ordet «hytta» for det. Terskelen ligger i varmekabler i badegulv. Vis dem helst din bestefars kano som han lagde med hendene sine fra trær han hogget selv i skogen.

Kronikkforfatteren lar seg ikke imponere over det norske hytte-interiøret. (Illustrasjonsfoto) Foto: Scanpix / SCANPIX

På hytta må man ha riktig dekorasjon i riktig rom. Man MÅ ha et bilde av Kongen på do. Ikke spør hvorfor, sånn er det bare. I andre rom, som i stua for eksempel, kan man ha et veldig stygt maleri, gjerne funnet på loftet i oldemors hus eller på loppemarked.

Ingen skam å snu

Tåler du ikke din søsters barn, som mener at de lever under et tortur-regime fordi de ikke har like bra wifi-nettverk som hjemme? Irriterer svogeren din deg fordi alle «vitsene» hans er rasistiske og homofobiske? Snakker svigerforeldrene dine til deg som om du er en 5-åring? Hvis alt dette gjør at din ferie blir et mareritt, er det ingen skam å snu. Hjemmet ditt og sengen din venter på deg. Varmt, deilig og stille. Dra hjem.

Dessverre er ikke en hytte et sted for å være lat (...) En hyttetur SKAL handle om å nyte natur på en veldig aktiv måte.

#Påskekos

En hytte må ha peis og skape en følelse som heter koselig. Husk det ordet, for det må du bruke som hashtag på absolutt alle bildene og filmene du skal poste på sosiale medier om hytteturen din – #påskekos.

I gamle dager hadde hver hytte en egen hyttebok, slik at de som var på besøk kunne skrive om hytteturen der. Nå er det på sosiale medier at bilder og statusoppdateringer med fortellinger om de perfekte hytteturene blir sendt ut. Hyttekultur innebærer mange ting, men skryting er ikke en av dem. Ta få bilder, men bygg mange minner.

Lesing er viktig på hyttetur. Donald Duck, som du har lest hvert år siden du var sju år gammel. Jo da, fortsatt underholdende. Husk også påskekrim, påskequizz og så videre.

Finn ditt indre friluftsmenneske

Dessverre er ikke en hytte et sted for å være lat. Du er på ferie og trodde at du skulle slappe av, sove til klokken 11 og se på film til klokken 14 i pyjamasen. Nei og atter nei. En hyttetur SKAL handle om å nyte natur på en veldig aktiv måte. Det kan innebære å gå på lange langrennsturer, fiske, bade i iskalde elver, hente vann eller ved på et sted som er langt unna, male hytta eller større prosjekter som å legge nytt tak. Om du er norsk og hater friluftsliv bør du fylle inn kvoten din for hele året nå i påsken og være et utemenneske i disse dagene.

(Illustrasjonsfoto) Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

En jeg traff for lenge siden sa at nordmenn er som en termos. Harde og kalde på utsiden og myke og varme på innsiden.

Litt rart, men må prøves!

En hyttetur bør nytes med dem man føler seg tryggest med. Om du er en utlending og får mulighet til å bli med på en hyttetur med nordmenn, må du være med! Jeg vet at det er skummelt å gå på ski og å leve uten bad, men du overlever. Man kan lære seg å gå på ski på et flatt sted i nærheten av hytta, og man kan bade i en innsjø. En jeg traff for lenge siden sa at nordmenn er som en termos. Harde og kalde på utsiden og myke og varme på innsiden. Om du er invitert på hyttetur hos nordmenn kommer du rett inn i hjertet av det varmeste og mykeste av den norske sjelen. Nyt det.

Er det så rart at nordmenn elsker hyttelivet, spesielt i påsken? Etter mange år i Norge har jeg skjønt at det lille huset midt i skogen betyr mye mer enn bare mangel på do og strøm. Påskeferie er en slags ha det bra til vinteren, og hallo til våren. I påskeferien feirer nordmenn det beste av vinteren og det beste av våren samtidig. I et land hvor alt digitaliseres er hytteturen en måte for nordmenn å dra «hjem» på. Hjem til sin barndom, til fysisk aktivitet, til natur, familiekos og ro. Tross alt er det kanskje ikke så galt.

God påske!

Kronikkforfatteren driver bloggen A frog in the fjord om hvordan det er å være fransk i Norge.