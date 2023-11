Sett bånd på katta

Vi må få båndtvang for katter. Det er best for deg, katt og fugl.

Kanskje det var greit at norske katter gikk løse og drepte hva de ville i 1970, da naturen var mer på stell. Nå reiser regjeringen til utlandet og signerer avtaler om å verne 30 prosent natur innen 2030, og reparere 30 prosent til. Ekstreme mål, hvis vi tar dem alvorlig.

Regjeringen gjør det likevel. Det er blitt umulig å ignorere at vi nå ødelegger så mye natur at det vil koste oss ekstremt dyrt.

Skal regjeringens naturløfter gi mening, må vi zoome inn fra erklæringer og globale prosenter til levende norsk natur. Altså hvordan det står til med de enkelte artene, hva som påvirker dem og hva vi gjør med det.

Blant annet vet vi at mange norske småfuglbestander er på vei nedover. Stadig flere havner på rødlista. De blir sårbare eller direkte truet.

Årsakene er klimaendringer som forandrer miljøet som fuglene er tilpasset. Måten vi friserer vekk smått og stort av natur som ulike arter er avhengige av. Voldsom nedgang i insekter som de fleste småfuglarter trenger til mat. Kanskje syntetiske kjemikalier som vi ikke kjenner slutteffektene av.

Og katter.

Det har vi visst lenge. Nye rapporter forsterker kunnskapen om hva det koster norsk natur at trekvart million tamkatter går løse og dreper 7 millioner fugl av kjente og kjære arter. Totalt unødvendig.

Tenk over det: Er ikke småfuglene noe av det fineste du opplever i norsk natur? Røyskatt og stålorm ser du sjelden. Fisk trenger du krok og garn for å se. Men småfuglene fyker omkring på høylys dag. De er selve den norske vårsangen, og det milde bakgrunnskvitteret ellers i året. Mange er vakre og fargesprakende. De gjør kule ting når du følger dem med blikket.

Er det greit at det blir færre og færre av dem? Eller vil du gjøre noe enkelt og effektivt for å bevare dem?

Det er krevende, som statsminister Støre sier når noe er veldig vanskelig, å stoppe klimaendringer, snu norsk arealforvaltning, fjerne alle miljøgifter og sånt.

Vi jobber med det likevel, men samtidig er det vel lurt å gjøre det som er lett, særlig når det kan få stor effekt? Å holde katter i bånd er ikke krevende. Det er dritlett. Vi gjør det med hundene. Det er bare spørsmål om vi gidder.

Tapet av småfugl er som tapet av all annen natur. Det går så gradvis at bare nerdene bryr seg. Ingen hører på gamlinger som mumler at det var mer fugl før. Om en stund er folk vant til enda mindre småfugl. Det er vanskelig å mobilisere noen til å stoppe kriser de ikke ser.

Derfor blir forslag om å dra i nødbremsen, gjøre noe nytt og kraftig, alltid stemplet som ekstreme. Det blir sikkert ramaskrik av å be om båndtvang på katter, ganske enkelt fordi vi ikke pleier å ha katter i bånd.

Men om vi venter 20 år til med å innføre båndtvang, til vi har enda mindre småfugl enn nå, så blir det like mye bråk.

ID-merking av katt vil hjelpe katters velferd og gi mer kontroll på kattebestanden. Men ikke hindre katter flest i å kverke 7 millioner fugl i året.

Er da båndtvang på katt et unødvendig krav? Reguleringsmani? Umulig? En provokasjon? Katten er jo så selvstendig. Den har gått sine egne veier siden tidenes morgen. Katter vil sikkert gjerne fortsette med det hvis de får stemmerett.

Jeg har hatt løse katter selv og er like skyldig som andre katteeiere. Det er jo fint med disse egenrådige individene som kommer og går når de vil, som holder på sine hemmeligheter og ikke bryr seg om det teite kontrollregimet som bikkja i huset må adlyde.

Så kan man diskutere hvor ålreit det dypest sett er for en hund å leve livet i et hus med noen turer i bånd pr. dag. Som art har hunden mye større behov enn katter for å løpe langt, og like stort behov for å jakte, drepe og andre typer stimulans.

For tiden har vi en liten hund som snart blir stor og veldig sprek. Egentlig vil hun sikkert helst slippe bånd og sele, rase skogen rundt og ta det hun får tak i. Men hun får jo ikke det. Vi vil ikke at hundene våre dreper dyr, skremmer unger og bæsjer i barnehagens sandkasse. Når vi likevel slipper dem løs er det eierens fulle ansvar at de ikke gjør noe vi misliker.

Av akkurat samme grunn bør alle katter som fødes etter 2023 vennes til å gå i bånd fra de er unger. Det er masse gode grunner til at folk skal ha gleden av katt. Men ta det samme ansvaret for katt som folk tar for hund.

Hvis noen påstår at det er verre for en katt å gå i bånd enn for en hund, må jeg på faglig grunnlag slå fast at, sorry, det er sprøyt. Venn katten til å gå i bånd fra den er unge, slipp den og la den leke under kontroll.

At du tar ansvar er bedre for både katten og deg. Og for 7 millioner småfugl.

De har et høyst rimelig krav på å slippe å bli drept bare fordi vi ikke gidder passe våre egne katter.