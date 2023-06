Mangel på hjerneføde

Vi er bekymret for unge menn igjen, denne gangen fordi de har lagt fra seg bøkene og kun stirrer inn i nettbrett hele dagen.

Men er ikke dette bare enda en unnskyldning for å rakke ned på de stakkars guttene? spør Tore Renberg i kronikken «Alt var alltid bedre før». Ifølge hans anekdoter fra bokhandler påstår jo de ansatte at de selger som aldri før! Liten grunn til å være bekymret, altså.

Jeg jobber både i bokhandel og tilhører aldersgruppen vi krangler om. Og jeg er bekymret.

«Kan noen ærlig talt mene at dette ikke påvirker utviklingen av unge hoder?»

Problemet er ikke at gutta leser så lite, det er hva de leser som bekymrer meg. Vi står ovenfor en mental helsekrise, og spesielt den mentale helsa til unge gutter er en nøtt vi ikke klarer å knekke. Jeg synes vi må ta en kikk på hva de stirrer på i timevis hver dag.

Man får nemlig et innblikk i norske lesevaner når man jobber i landets største bokhandel, og unge menn tar med seg selvutviklingsbøker til kassa. Om det er positiv selvutvikling kan nok diskuteres.

Favoritten er Robert Greenes «48 Laws of Power». Greene lærer deg å manipulere folk til du får viljen din, for eksempel ved å bryte dem ned og gjøre dem avhengige av din bekreftelse. Lystig!

De vil visst kun lære hvordan de kan bli produktive og tjene så mye penger som mulig. Hos meg lyser varsellampene når det er dette som gir gutter mest tenning.

Men en ny leseglede har tross alt blusset fram blant tenåringer, takket være «BookTok»-bokbloggere på TikTok. Men hvilke tenåringer er det som trekkes til bøkene av dette?

På BookTok går det mye i «chick-lit». Bokhandler er nå fulle av pastellfargede bøker med fortellinger om fiender som forelsker seg, eller barndomsvenner som finner kjærligheten. Det er ikke min favorittsjanger, men jeg blir likevel litt glad når jeg ser en gruppe jenter samle seg rundt disse bøkene, oppspilt over hvilken de skal sluke denne uka.

De diskuterer tematikken i stor litteratur som Jane Austen eller Brontë-søstrene det ene øyeblikket, for så å dåne over drømmemannen i en lyserosa romantisk komedie de har lest det neste.

«Problemet er ikke at gutta leser så lite, det er hva de leser som bekymrer meg»

Tenk alt de lærer! De utforsker alt fra politikk til følelser. Gutta går glipp av dette. De flirer av jentene. Alt som er skrevet av eller omhandler en kvinne ser de på som sukkersøtt og banalt.

Og gutta som ikke leser? De sitter på TikTok og mates med hva enn algoritmen tror kommer til å holde dem klistret til skjermen lengst mulig.

Det de fleste godt voksne ikke har fått med seg, er at de ikke bare ser på en video som flakser forbi etter noen sekunder, men at de ofte har skjermen delt i tre, så de kan forsikre seg om at det alltid er noe som er fengende og kult. Dette kan være alt fra videoer av menn som rakker ned på kvinner, til hjernedødt innhold som kun eksisterer for å bryte ned konsentrasjonsevnen.

Forståelig nok er det irriterende å få høre at alle problemer forsvinner hvis du kommer deg vekk fra skjermen, men kan noen ærlig talt mene at dette ikke påvirker utviklingen av unge hoder?

Jeg er redd for at guttene mister kunnskapsgleden. Og dermed kunnskapen. De hadde hatt godt av å utvide verdenssynet sitt gjennom fortellinger som ikke kun sentrerer seg rundt hvordan de kan bli den mektigste og rikeste manipulatoren. (Hei, Sveits!)

De trenger ikke lese de intellektuelles favoritter som Camus og Kafka. De må heller ikke lese tenåringsjentenes heltinne Colleen Hoover og falle pladask for en høy, mørk, fremmed.

Men bøker kan åpne sinnet og bli billetten ut av ekkokammeret som så mange av dem er fanget i.

Hvem vet? Kanskje tør de til og med å lese en bok av en kvinne etter hvert.

