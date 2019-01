Kulturen vinner

Få ting har fascinert meg mer den siste måneden enn Ole Gunnar Solskjærs resultater med Manchester United.

Jeg vet jeg ikke er den eneste, og noen mener også at Solskjær-iveren har tatt litt av. Men for meg handler ikke dette om fotballinteresse. Den interessen pleier jeg å si er på nivå med Elton Johns interesse for damer. Solskjær fascinerer meg av helt andre grunner. Jeg var så heldig å få spise middag med Sir Alex Ferguson, sjefen hans i mange år, og det han fortalte meg om Solskjær, har jeg aldri glemt.

Jeg har pratet mye om hvor viktig kultur er for å lykkes.

Manchester Uniteds neste kamp lørdag 19. januar kl. 16:00

Gode holdninger

Han fortalte om Solskjærs vinnermentalitet og holdning om at laget alltid var viktigere enn ham selv. At hans dedikasjon gjorde ham til en «game changer». Og om hans lojalitet. Selv da motgangen kom, da han ble satt på benken, forble Solskjær lojal mot klubben. I hele elleve år ble han på Old Trafford, og i løpet av den tiden ble han en av de mest populære spillerne blant supporterne.

De har sunget sangen hans hver eneste kamp – selv etter at han la opp, dro hjem til Norge og ble manager. På Old Trafford har banneret «20 legend» blitt en del av inventaret. For supporterne er det en av deres egne som er kommet tilbake. Derfor er det ikke rart at de støtter ham.

Jeg har pratet mye om hvor viktig kultur er for å lykkes. Våre kjerneverdier er energi, mot og begeistring. Solskjær ser ut til å være opptatt av det samme, skriver Petter Stordalen.

Frihet

Det hjelper selvfølgelig med gode resultater. Jeg våger likevel å påstå at de gode resultatene henger sammen med Solskjærs kulturbygging.

Solskjærs inntreden har endret hele dynamikken i klubben. Egentlig har United bare byttet én mann, eller to om man inkluderer José Mourinhos assistent, ellers er alt likt. Støtteapparatet er ellers det samme. Spillerne er de samme, men stemningen er helt annerledes. Friheten er helt annerledes.

Jeg er sikker på at Solskjær sa: «Vi er United. Vi skal være offensive».

Detaljene i det taktiske vet jeg lite og ingenting om, men jeg har lest det fotballinteresserte skriver om hva Solskjær har gjort taktisk. At det nå er spillere i det de kaller «boksen» når innleggene kommer. At Solskjær har bedt backene om å stå høyere fordi det er en del av kulturen og tradisjonen til United.

Jeg er sikker på at Solskjær sa: «Vi er United. Vi skal være offensive».

Gode investeringer

Jeg har pratet mye om hvor viktig kultur er for å lykkes. Samtidig som United vant over Tottenham på Wembley, var jeg på vår største kulturbegivenhet i Nordic Choice Hotels, Vinterkonferansen. Vi samles til inspirerende foredrag, engasjerende leverandørmøter og fantastiske fester.

Dette er den beste investeringen jeg gjør hvert eneste år. Det er en investering i våre kjerneverdier: energi, mot og begeistring. Det er disse kvalitetene vi ser etter når vi rekrutterer. Har du dem, kan du også smittes av kulturen vår. Hos oss er det rom for å feile.Det er lov å bomme på mål. Det eneste det ikke er aksept for, er mangel på toleranse og å lage kvalm.

Friheten er helt annerledes.

Solskjær ser ut til å være opptatt av det samme. Han rister ikke oppgitt på hodet om en spiller mister ballen. Han himler ikke med øynene om Paul Pogba skyter utenfor, og han prater ikke stygt om noen i klubben sin på pressekonferansene.

Jeg vet lite om Paul Pogba annet enn at United kunne bygget flere hoteller for samme pris som de betalte for han. Når en av verdens beste spillere ikke leverer bedre enn at han blir benket, så er det noe som er galt. Pogba har ikke plutselig fått tilbake kvalitetene sine som spiller, men han har fått friheten til å vise dem frem. Han får være Pogba og ikke Mougba.

Kulturbygging

En annen ting jeg har lagt merke til, er at Solskjær nesten utelukkende snakker om spillerne når han skal forklare suksessen. Hva tror du ikke det gjør for selvtilliten til keeperen å bli kalt verdens beste? Eller han som oftest er innbytter som fikk spille cupkampen og ble kalt en topp profesjonell? Hva tror du ikke det betyr for resepsjonisten som i helgen ble kåret til årets ansatt foran over 3000 som jubler for ham? Det å bli sett og anerkjent av ledelsen kan være helt avgjørende for hvordan en person presterer.

De gode resultatene henger sammen med Solskjærs kulturbygging.

Kultur er nemlig ikke noe du kan vedta på et styremøte, og implementere med en policy eller bestille fra et konsulentselskap. Kultur er resultatene av det du investerer. Fruktene av det du gjør. Vi som er ledere må gå foran. Vi må leve som vi lærer. For meg handler det om mennesker. Investere i dem. Dyrke dem.

Vi vet at mangfold, likestilling og inkludering henger sammen med god kultur. På samme måte som at Solskjær vet at han trenger ulike kvaliteter for å få laget til å lykkes, trenger vi det samme. Vi tror at det å gi rom for annerledeshet gjør oss bedre. Kultur handler om fellesskap.

Kultur handler ikke om å være bedre enn de rundt deg. Det handler om å gjøre de rundt deg bedre. Det har Solskjær lykkes veldig godt med.