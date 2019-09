Hvorfor kan vi ikke bare ha lave renter da?

Sentralbanksjef Øystein Olsen kom i dag med beskjeden mange nordmenn med boliglån var bekymret for: han hever styringsrenten igjen.

For fjerde gang på bare ett år setter Norges Bank igjen opp renten. På ett år har styringsrenten steget med ett prosentpoeng, fra 0,5 prosent til 1,5 prosent.

Har du et boliglån på tre millioner kroner betaler du snart altså 30.000 kroner mer i renter i året enn på samme tid i fjor, dersom man ser bort fra skattefordelen.

– Klart det gjør litt vondt i magen når vi åpner konvolutten fra banken med melding om renteøkning, Jeg er veldig spent på hva sentralbanken gjør i dag, sa Stian Kvålshagen til NRK før rentebeslutningen.

Ikke vant til normale renter

24-åringen er en av 300.000 nordmenn som har kjøpt sin første bolig i løpet av en drøy tiårsperiode der rentene har vært ekstremt lave. At styringsrenten heves til 1,5 prosent kjennes kanskje mye ut for mange, men vi er fortsatt langt unna det vi kan kalle et normalt rentenivå her til lands.

Og dersom Norges Bank får rett i prognosene de la frem i dag så kommer norske boliglånskunder til å ha lave renter i en god periode fremover også.

Trolig er rentetoppen nå nådd for denne gang, på 1,5 prosent.

For deg som boliglånskunde vil det bety at boliglånsrenten din vil ligge rett over tre prosent i de neste årene.

Burde ha droppet

Flere økonomer mener at Norges Bank burde ha droppet dagens renteheving. For selv om det går godt i norsk økonomi, er vi fortsatt langt unna en løsning på handelskrigen - samtidig som at sannsynligheten for en hard brexit har økt.

I helgen fikk vi også ny usikkerhet inn i bildet, med angrepet på Saudi-Arabias oljeproduksjon.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener at det er så stor usikkerhet i omgivelsene våre nå, at hun trodde Øystein Olsen hadde ventet.

- Det fremstår som litt umusikalsk å heve renta i dagens situasjon, sier hun.

Går bra i norsk økonomi

At Øystein Olsen likevel setter opp renten betyr at han mener det fortsatt går bra i norsk økonomi, og at vi foreløpig ikke er sterkt påvirket av at verdensøkonomien bremser.

Oppgangen i norsk økonomi er fortsatt så sterk at vi tåler enda en liten innstramming.

Så gjenstår det å se om sentralbanken holder seg til planen fremover, eller om de må kaste helt om på prognosene sine.

Ordet «usikkerhet» er brukt 73 ganger i dokumentet «Pengepolitisk rapport» som ble publisert i dag, og ble gjentatt flere titalls ganger på pressekonferansen Øystein Olsen holdt etter å ha annonsert rentebeslutningen.

Burde ønsket oss høyere renter

For norske boliglånskunder betyr sentralbankens usikkerhet sannsynligvis lave renter en god stund fremover.

For norsk økonomi og norske arbeidsplasser kan denne usikkerheten derimot by på utfordringer på litt lenger sikt. Lave renter gjenspeiler jo en svakere fremtidstro, slik man ser både i Europa der rentene har falt til under null og i USA der sentralbanken også er i full gang med rentekuttene.

Det spørs om vi ikke egentlig burde ønsket oss litt høyere renter, sterkere fremtidstro - og et mye mer sikkert verdensbilde.