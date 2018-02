Gi oss gulrøtter, Solvik-Olsen!

Bilbasert transport skaper kø, forurensing og dårlig framkommelighet for alle i byene. Passasjerer på buss eller trikk blir sittende fast bak matpakkekjørere. Mennesker kommer ikke fram. Syklister lever farlig, og må puste inn helseskadelig luft. Og fotgjengere må stavre seg langs smale fortau mens bilistene breier seg.

Solvik-Olsen forbløffer

Uansett om man har månedskort, sykkel, kan gå til skolen eller er avhengig av bil, blir trafikken en plage.

Ti kvadratmeter i en metallboks i trange bygater.

Derfor er det forbløffende å lese at Solvik-Olsen hevder at bilen er den mest rasjonelle transportformen på generelt grunnlag. Det gjelder ikke i tettbygde strøk, der 82 prosent av nordmenn bor. Har han kikket ut av vinduet på kontoret sitt, eller ut av frontruta i en kø på vei inn til byen?

Det er ingenting rasjonelt med at hver person skal ha ti kvadratmeter hver til rådighet i en metallboks i trange bygater. Transportpolitikk i urbane strøk handler om å legge til rette for at vi mennesker skal komme oss fram, raskt og effektivt, samtidig som vi skal skape hyggelige gater og byrom der folk bor. Da må bilene vike.

Har han kikket ut av vinduet på kontoret sitt?

Saftig gulrot

Derfor er tiltakene for å redusere biltrafikken en stor og saftig gulrot for nordmenn i tettbygde strøk. Det gjør at flere mennesker kommer fram, raskt og miljøvennlig. Med mindre trafikk kommer bussen og trikken raskere fram, skoleveiene blir tryggere, vi får plass til bedre sykkelveier, og ikke minst: lufta blir ikke lenger helsefarlig å puste. Veitrafikk er for eksempel kilden til omtrent 80 prosent av nitrogenoksidutslippene, og hovedkilden til svevestøv i Oslo. Med redusert biltrafikk blir det også lettere å komme seg fram for dem som er avhengige av bil.

Ideologiske skylapper

Dette er ganske lett for folk flest å forstå. Men det er vanskeligere dersom man har ideologiske skylapper. Dessverre er det nettopp dette Solvik-Olsen har.

Når Samferdselsministeren har forsøkt å delta i debatten om miljøproblemene bilen skaper i byene, har han virket uinteressert i fakta. Gang på gang foreslår han symbolpolitikk med liten effekt, som gratis kollektivtransport, eller tiltak som allerede er innført, som mer veivasking (budsjettet har allerede blitt femdoblet i Oslo).

Når norske transportforskere krystallklart påpeker at økt veikapasitet inn til byene er bortkastede penger, som bare vil føre til lengre bilkøer og mer forurensing, svarer Solvik-Olsen at han "ikke er enig". Men kjære deg, Solvik-Olsen. Du kan ikke avfeie virkeligheten bare fordi du ikke liker den.

Gang på gang foreslår han symbolpolitikk med liten effekt.

Denne manglende interessen og respekten for fakta og forskning hadde vært til å leve med dersom Frp satt i opposisjon, og ikke tok avgjørelser på vegne av skatte- og bompengebetalerne til hundrevis av milliarder. Men dessverre finner vi den hos landets øverste ledelse. Regjeringspartiene Venstre og Høyre ser ikke ut til å ha noen problemer med å dele Solvik-Olsens konklusjon: de er "uenige" i trafikkforskning og vitenskap, og ignorerer faglige råd og sunn fornuft i transportpolitikken.

Byfolk må betale

Innbyggerne i byene må betale prisen for denne kunnskapsfornektelsen, både ved unødvendig høye bompenger og unødvendig dyre veiprosjekter, og ved å få mindre plass og dårligere luftkvalitet. Jaggu sa vi gulrøtter! Det er en suveren arroganse, ikke bare overfor fakta og forskning, men overfor alle som rammes.

Råflotte ladbare hybrid-SUVer får avgiftslette.

Regjeringen skryter av å være "teknologioptimister" når det kommer til transport. Men regjeringen tør ikke satse skikkelig. Fossile biler har fått langt flere milliarder i avgiftslette enn moderne nullutslippsbiler. Råflotte ladbare hybrid-SUV-er får avgiftslette, mens regjeringen gang på gang øker momsen på kollektivtransport til vanlige folk med månedskort.

Miljøeffekten av å sponse fossilbiler og ladbare hybrider er tvilsom. Hva med å heller gi momskutt til de mange som reiser kollektivt, i stedet for å belønne folk som allerede har god råd med en enda billigere SUV?

Solvik-Olsens ansvar

Og ærlig talt – hvor lenge skal Solvik-Olsen være provosert over at tidligere regjeringer gav avgiftslette til dieselbilister for over et tiår siden? I stedet for å kritisere sine forgjengeres feilsteg, bør samferdselsministeren diskutere hva vi kan gjøre her og nå for å gjøre transporten lettere, lufta reinere og byene bedre å bo i. Det er hans ansvar.

Vi trenger utvilsomt flere gulrøtter i transportpolitikken. For oss i byene betyr det redusert biltrafikk, reinere luft, bedre kollektivtilbud og flere sykkelveier. Unødvendige motorveier, avgiftslette på fossilbiler og luksus-SUV-er og økte kollektivpriser er derimot meningsløs bruk av pisk mot befolkningen. Slutt å piske oss, Ketil! Som du selv sier: gulrøtter fungerer aller best.

