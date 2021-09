Frp tar fra Høyre – rødgrønt flertall

Skulle denne målingen bli valgresultat kan Støre glede seg over to ting:

Hans foretrukne regjeringsalternativ med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV får flertall med 88 mandat.

Avstanden mellom Ap og Sp har vokst seg større gjennom valgkampen på Norstats målinger for NRK og Aftenposten og er nå på nær 10 prosentpoeng.

Det viser Norstats måling for september, utført for NRK og Aftenposten.

Olje i Listhaugs maskineri

På borgerlig side er det bare Sylvi Listhaug som har grunn til å smile av disse tallene. Frp løfter seg til sitt beste nivå på nesten ett år med et byks frem til 12,4 prosent. Etter å ha vært relativt lite i vinden gjennom valgkampen, ser noen en tendens til at regjeringens forslag til endringer i petroleumsskatten har vært som olje i valgkampmaskineriet til Frp å regne.

Frps fremgang fra forrige måling er statistisk sikker, men skiller seg samtidig fra snittet av målinger publisert forrige uke.

For Erna Solbergs del er det et signifikant fall for Høyre. Av bakgrunnstallene fremgår det tydelig at Høyre mister flere velgere til Frp, i større grad enn hva som har vært vanlig i år. Om dette skyldes skattepolitikken for oljenæringen og om utslaget gjør seg gjeldende valgnatta, gjenstår å se.

Vel så stor bekymring for Solberg, er det at denne målingen viser at situasjonen rundt sperregrensen ikke er sikker. I motsetning til ukesnittet forrige uke, er både Venstre og KrF under sperregrensen på denne målingen.

KrF lå i snitt på 4,0 prosent forrige uke (første uke i valgkampen), mens denne målingen viser 3,4 prosent.

Venstre har vært over sperregrensen på snittet av målingene publisert de tre siste ukene, denne målingen gir partiet 3,6 prosent.

Ordinært partibarometer september Periode 30. august–6. september. 969 intervjuer. Feilmarginer fra 1,2–3,2 pp. Parti Endring +2,0 R 5,2 % +2,0 +1,0 SV 8,6 % +1,0 +1,8 AP 23,9 % +1,8 −2,8 SP 14,3 % −2,8 −1,3 MDG 5,4 % −1,3 +0,5 KRF 3,4 % +0,5 −0,5 V 3,6 % −0,5 −3,4 H 18,5 % −3,4 +3,8 FRP 12,4 % +3,8 −1,1 Andre 4,7 % −1,1 Kilde: Norstat

Bedre enn verst for Sp

Senterpartiet fikk 17,1 prosent oppslutning på NRKs måling i begynnelsen av august. Etter den tid har partiet opplevd et fall på mange målinger. Ukesnittet i uke 34 var nede i 12,2 prosent, mens flere enkeltmålinger lå lavere. På denne målingen går Sp signifikant tilbake fra august, men «bare» til 14,3 prosent – nøyaktig 4 prosentpoeng over valgresultatet sist, størst fremgang av alle partier, men langt unna toppnivået rundt årsskiftet.

Sps nivå er bra for Støre, på den måten at Sp bidrar til regjeringsskiftet, uten å true Aps posisjon som det største partiet i regjering. Aps 44 mandater vil være halvparten av det parlamentariske grunnlaget for en Støre-ledet regjering, SV og Sp får nettopp 44 mandater samlet.

Rødt går signifikant frem til nest-beste-oppslutning på våre målinger i år. Rødt får 5,2 prosent oppslutning. Det er på nivå med snittet av målingene forrige uke.

En halv mill. på gjerdet

Norstats bakgrunnstall viser at 547 982 velgere fortsatt ikke har bestemt seg. 45 prosent av disse stemte ved valget i 2017. Selv om mobiliseringen av disse neppe endrer blokkfordelingen på Stortinget, kan det være livsviktige for partiene som kjemper mot sperregrensen, og også avgjøre om Støres regjeringsalternativ får flertall eller ikke.

Velgerne på gjerdet fordeler seg slik på de ulike stortingspartiene, basert på hva de stemte sist.

Ap 83.000

Høyre 64.000

Frp 34.000

Venstre 29.500

Senterpartiet 12.500

KrF 12.000

MDG, SV og Rødt har færre enn 5.000 velgere på gjerdet.

Hovedbildet

Frps fremgang på 3,8 prosentpoeng er største fremgang. Høyres tilbakegang på 3,4 prosent største negative endring. Begge er statistisk signifikante, det samme er Rødts fremgang på 2,0 prosent og Sps tilbakegang på 2,8 prosentpoeng sammenlignet med augustmålingen.

Målingen gir Ap, Sp og SV flertall med 88 mandater. Med Rødt og MDGs mandater får rød blokk samlet 108 mandater.

KrF og Venstre måles under sperregrensen, Rødt og MDG over.

Arbeiderpartiet

Klarer ikke øke lojaliteten til over 70 prosent på våre målinger, kun 66 prosent av 17-velgerne ville stemt på dem nå.

Ap henter 10.000 velgere fra Høyre og (faktisk!) 5.000 velgere fra Senterpartiet, men mister rekordmange velgere til SV (43.000) og Rødt (32.000) og MDG (17.000). I alle tre tilfeller betydelig flere velgere tapt for Ap enn hva det lå an til i målingene første halvår i år, da Senterpartiet var hovedutfordringen for Ap.

Høyre

Dette er første gang Høyre får under 20 prosents oppslutning på våre målinger siden uken før nedstengningen i mars 2020.

Den store velgerbevegelsen på borgerlig side handler om bytteforholdet mellom Høyre og Frp. I august lå Høyre an til å HENTE 23.000 velgere fra Frp. Nå ligger Høyre an til å MISTE 22.000 velgere til Frp av dem som stemte på Solbergs parti i 2017.

Skulle dette bildet feste seg, og dersom årsaken er forslaget til endringer i oljeskatten, vil det være en stor og overraskende effekt for Høyre som nok hadde håpet å innkassere en gevinst av klimavennlige velgere på dette grepet.

Senterpartiet

Sp ligger dårligere an nå, sammenlignet med første halvår. Velgerne har stort sett gått til, eller mer presist blitt værende hos, Ap (73.000 velgere i forskjell mellom denne målingen og snittet av målingene fra januar til juni) og Frp (13.500). Bytteforholdet til Høyre er faktisk bedre nå (65.000 velgere nå, mot 50.000 velgere i snitt første halvår).

Sps lojalitet er på 73 prosent, men lå lenge over 80 prosent.

Øvrige partier

Frp øker lojaliteten med neste 10 prosentpoeng til 62 prosent fra august.

øker lojaliteten med neste 10 prosentpoeng til 62 prosent fra august. SV henter 43.000 velgere fra Ap, men mister 21.000 velgere til Rødt. SV har også negativt bytteforhold med MDG (3.500 velgere)

henter 43.000 velgere fra Ap, men mister 21.000 velgere til Rødt. SV har også negativt bytteforhold med MDG (3.500 velgere) MDG henter blant annet 17.000 velgere fra Ap og 13.000 velgere fra Høyre samtidig. 21.500 velgere kommer fra Venstre. Alle nivåene har økt gjennom valgkampen.

henter blant annet 17.000 velgere fra Ap og 13.000 velgere fra Høyre samtidig. 21.500 velgere kommer fra Venstre. Alle nivåene har økt gjennom valgkampen. Rødt kan bli blant partiene som går mest frem fra forrige valg. Veksten er avhengig av betydelig henting av velgere fra Ap (32.000) og SV (21.000).

kan bli blant partiene som går mest frem fra forrige valg. Veksten er avhengig av betydelig henting av velgere fra Ap (32.000) og SV (21.000). Venstre sliter «som vanlig» med svært få lojale velgere. Hele 23 prosent av 17-velgerne er fortsatt på gjerdet og mobiliserbare inn i innspurten. Det utgjør nesten 30.000 personer.

sliter «som vanlig» med svært få lojale velgere. Hele 23 prosent av 17-velgerne er fortsatt på gjerdet og mobiliserbare inn i innspurten. Det utgjør nesten 30.000 personer. KrF henter litt under 8.000 Høyre-velgere på denne målingen. Partiet mister mest til Sp (11.000). Det viktigste for partiet er å mobilisere 12.500 velgerne som sitter på gjerdet.

Andre

826 har oppgitt partipreferanse. Bak samlekategorien Andre er partiene Demokratene (11), Industri og næringspartiet (5) og Pensjonistpartiet (3). Sentrum, Liberalistene, FNB, Helsepartiet og PdK er nevn av 2 eller 1 respondenter.

Dette er en ordinær måling utført av Norstats for NRK og Aftenposten med 962 respondenter hvor 826 oppgav partipreferanse. Intervjuene ble gjennomført mellom 30. august og 6. september. Nyheten om regjeringens forslag til endringer i oljeskatten ble kjent på kvelden 31. august. Nyheten om Ropstads gutterom ble kjent om kvelden 5. september.

NRK publiserer vår siste Supermåling senere denne uka.