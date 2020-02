Folk skal bo i hele landet

«Han kommer fra min politiske familie, og han gikk på mitt universitet.» Dette sitatet er hentet fra Jonas Gahr Støre i en duell mot statsminister Erna Solberg i 2017. Personen han sikter til er Emmanuel Macron.

Den samme presidenten styrer et land som Støre mener er i ferd med å gå opp i limingen. Det kan være fristende å spørre Støre hvilke ulike meninger de har i hans politiske familie, siden han mener hans politiske bror i Frankrike tilsynelatende har feil politikk. Men jeg skal la det ligge.

Jeg vil være mest opptatt av å trekke distriktene i riktig retning.

Selv om det er litt vanskelig å lese ut av innlegget på NRK Ytring, går jeg ut fra at Arbeiderpartiets leder ikke ønsker opptøyer og pøbelvelde i gatene.

Problemet er at han ikke kommer opp med et eneste politisk svar, men ser ut til å hoppe på Senterpartiets eller MDGs politiske fortellinger, litt avhengig av hvem som har fremgang på meningsmålingene. Men denne gangen tegner han et bilde av pessimisme og avmakt i distriktene som jeg har vanskelig for å tro at Støre selv har formulert.

Som politiker og statsråd har jeg reist land og strand rundt for å besøke folk og bedrifter. Det er viktig for meg, og for Høyre, å høre fra dem som har skoen på. Tilbakemeldingene går på behov for kompetent arbeidskraft, tilgang til markedet og god infrastruktur for eksportvarer og pendlere.

Få vil tilbake til da regninger måtte betales før postkontoret stengte

Vi skal likevel erkjenne at noen distrikter har utfordringer. Flere sliter med svake utdanningstilbud, ungdom som ikke flytter tilbake og for få kompetansearbeidsplasser.

Min jobb er å bidra til at folk vil bosette seg over hele landet. Det skal vi klare ved å gjøre mer av det vi vet fungerer. Selve forutsetningen for desentralisert bosetting, er at folk har en jobb å gå til.

Verdiskaping i privat sektor, basert på lokale råvarer og energi, har vært vår vinneroppskrift. Naturressurser gir arbeidsplasser og bidrar til å fylle velferdskassen, men da må også inntektene gå tilbake til lokalsamfunnene. Et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres, er dagens prinsipp for vannkraftsbeskatning.

Naturressurser gir arbeidsplasser og bidrar til å fylle velferdskassen

Vi mennesker er av natur skeptiske til forandringer. Jeg forstår hvorfor folk blir fortvilet over store endringer i sitt lokalsamfunn. Særlig når beslutninger oppleves å bli tatt langt unna der du bor. Samtidig er det få mennesker som vil tilbake til den gangen selvangivelsen ble levert på papir og regninger måtte betales før postkontoret stengte tidlig på ettermiddagen.

Digitale løsninger gjør at vi kan få løst mange oppgaver hjemmefra. Det å hente postpakker i butikken på kvelden er langt mer tilpasset et moderne familieliv enn gårsdagens løsninger.

Problemet er at han ikke kommer opp med et eneste politisk svar

Regjeringen tar folks bekymringer og usikkerhet på alvor, enten det gjelder butikkdød, ferjeopprør eller rovdyrpolitikk. Vi skal ta vare på tryggheten som ligger i gode og sterke lokalsamfunn. Jonas Gahr Støre må gjerne fortsette å male skremmebilder uten å komme med politiske løsninger. Jeg vil være mest opptatt av å trekke distriktene i riktig retning.

LES JONAS GAHR STØRES KRONIKK HER: