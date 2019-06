Borgerlig miljøflørt kan gi nytt landskap

Statsminister Erna Solberg hadde ingen avklaring på striden i regjering om bompenger og bymiljøpakker i storbyene, på sin oppsummering for pressen onsdag formiddag.

Høyre er presset av både bompengeprotestene og klimaaktivister, og trykket merkes både internt i regjeringen og i Høyres egne rekker. Det vi nå ser, kan ha kimen i seg til å sprenge nåværende politiske allianser.

Forutsetningen for at denne hypotesen slår til, er at den nye klimabevisstheten fortsetter og utvikler seg til en mobilisering som er mer enn et grønt blaff.

Med de ferske og alarmerende rapportene fra FN om klima og truet biologisk mangfold, kombinert med mer uforutsigbart vær vi alle registrerer, har intensiteten og engasjementet for miljø og grønn politikk økt. Både i Norge og i mange land rundt oss.

De neste månedene vil vise om dette faktisk oversettes til en politisk mobilisering som flytter miljøpolitikk langt høyere opp på den politiske dagsorden enn hittil.

MDG-flørt

Erna Solberg hadde med seg ett eneste papir til dagens pressetreff. Det var en 10-punkts liste med viktig grønn politikk hennes regjering har prioritert.

Foreløpig manglet punktet som beskriver bompenge- og bymiljøpakkene regjeringen har blitt enig om, men den grønne listen skulle i hvert fall vise at også Høyres leder er opptatt av miljø.

På det lokale plan, før høstens kommunevalg, har Unge Høyre og Venstres sommerflørt med MDG i Oslo vært noe av det mest interessante å observere.

I utgangspunktet var det Venstres krevende situasjon før høstens kommunevalg som startet det hele. Meningsmålinger med MDGs og FNBs (Folkebevegelsen mot mer bompenger) store framgang har snudd opp ned på tilvante allianser.

I Oslo applauderer flere Høyre-politikere tanken om å inkludere MDG og i praksis vende Frp ryggen.

Da Høyre, som vil vinne tilbake byrådsmakten, åpnet for samtaler med bompengepartiet, befant Venstre seg plutselig i et for dem ubehagelig politisk selskap sammen med bompengeprotestantene og Frp, med et stadig mer populært MDG som motstander.

Det var derfor ikke overraskende at Venstres Hallstein Bjercke inviterte MDG til et samarbeid, vel å merke dersom dagens byråd, med Ap i front, mister flertallet.

Flørten avvist

Selvsagt visste Venstre at de måtte få nei til en slik invitasjon. Intet parti åpner for å gå ut av den regjering eller det byråd de sitter i ved starten av en valgkamp, og spesielt ikke når de har gode sjanser til å bli gjenvalgt.

Men å sitte stille og late som ingen ting var heller ingen løsning for Venstre. I beste fall kan utspillet ha plantet en ide om andre samarbeidsmuligheter som gir partiet en plattform å argumentere fra. I verste fall har partiet blottlagt sin avmakt og går mot nederlag på alle fronter.

Høyre-ras i Bergen

I Bergen er Venstre i en omvendt posisjon maktpolitisk og blir nå forsøkt presset av Høyre til å hoppe over til dem for å skaffe flertall for Høyre-ledet byråd. Den siste oppsiktsvekkende meningsmålingen i Bergens Tidende og VG befester FNB som byens største parti på 25 prosent, mens Høyre raser til et historisk lavt nivå på 16. For at Høyre skal få byrådsmakt må KrF og Venstre, som i dag er i byråd med Arbeiderpartiet, forlate samarbeidet med Ap.

Spørsmålet som melder seg er hvor holdbar alliansen med Frp er på lang sikt.

Venstres Erlend Horn sier til Bergens Tidende blankt nei: «Vi ønsker at den miljøfiendtlige alliansen som Høyre, Frp og bompengepartiet utgjør, ikke kommer til makten. Hvis dette blir valgresultatet, så ønsker vi oss et Ap-ledet byråd der vi selv er med.»

Selv om samarbeidsmønsteret i Bergen og Oslo er forskjellig, blottlegges den store uenigheten om grønn politikk med Venstre og Fremskrittspartiet på hver sin side av frontlinjen.

I begge storbyene avviser Venstre et forpliktende samarbeid med Frp når miljøpolitikk kommer høyt på dagsorden. I øyeblikket er temaet byutvikling og bompenger. På kort sikt er dette lokalpolitikk og utløst av bompengesjokket som kanskje kan gå over, men konflikten har også kimen i seg til en større endring av det politiske landskapet.

Allianse med Frp presses

Statsminister Erna Solberg forsøker i regjering å mekle mellom de samme aktørene om byutviklingspakker og bompenger. Da Venstre sendte ut sine følere i retning av MDG var det mest interessante de positive signalene som kom fra Høyre-hold. Først høyreungdommens leder i Oslo, så Unge Høyre-leder Sandra Bruflot og også tidligere miljøstatsråd for Høyre Vidar Helgesen meldte seg på. De applauderte alle tanken om å inkludere MDG og i praksis vende Frp ryggen.

Spørsmålet som melder seg er hvor holdbar alliansen med Frp er på lang sikt, når miljø og klimapolitikk ser ut til å mobilisere større velgergrupper. Foreløpig er Oslo den byen der konflikten er tydeligst, men de siste ukenes miljø/bompengestrid viser at firepartialliansen presses svært hardt på dette punktet også på nasjonalt nivå.

MDG har erobret et solid overtak i sakseierskap på miljøfronten, med Venstre låst inne i regjering med Frp.

Arbeiderpartiet grønnere?

Slår analysen om en stadig økende oppmerksomhet om miljø og klima til, kan også det andre styringspartiet, Arbeiderpartiet, bli nødt til å ta tydeligere valg. Landsmøtevedtaket om Lofoten krevde et omfattende reparasjonsarbeid fra Jonas Gahr Støre for å holde Fellesforbundet i folden. Espen Barth Eides antydninger om et grønt Ap-skifte i oljepolitikken voktes med mistenksomme blikk. Tankesmien Agendas utvalgsarbeid om en rødgrønn næringspolitikk der MDG, SV, Senterpartiet og Barth Eide fra Ap, deltar, ble også lagt merke til på Youngstorget.

MDG medgangsbølge

MDG har erobret et solid overtak i sakseierskap på miljøfronten, med Venstre låst inne i regjering med Frp. SV og Rødt prioriterer kampen mot sosial ulikhet og privatisering av velferd. Når Venstre, deler av Høyre og Arbeiderpartiet så åpenlyst foretrekker MDG foran alliansepartnere i Frp og i LO, bidrar det om ikke annet til å legitimere miljøpartiet som et seriøst politisk alternativ.

Hvordan det slår ut i høstens lokalvalg blir et av de største spenningsmomentene 9. september.