metoo må fortsette

Likestillingen er kommet langt i Norge. Vi er rangert som det 2. beste landet i verden på likestilling ifølge Global Gender Gap Report 2017.

Aldri før har kvinner vært så likestilt i arbeidslivet i Norge. Andelen som jobber deltid er på sitt laveste noensinne, antallet kvinnelige ledere er på sitt høyeste noensinne og forskjellene mellom kvinner og menns gjennomsnittslønn har minket fra 2015 til 2017.

Seksuell trakassering skjer i alle lag, på alle arbeidsplasser og på tvers av yrkesgrupper.

Basert på slike kriterier beveger likestillingen seg sakte, men sikkert i riktig retning her hjemme. Generasjoner før har bidratt til det. Utviklingen har gått over tid og ofte har det kjentes som det har gått fryktelig langsomt.

Store samfunns- og holdningsendringer kommer sjelden raskt og uforutsigbart. Derfor tror jeg ikke noen forstod hva som ble satt i gang da Alyssa Milano i oktober i fjor ba kvinner skrive «metoo» hvis de hadde vært utsatt for seksuell trakassering eller overgrep. Hvor raskt det endret ting, overrasket i hvert fall meg.

Fortsatt lang vei å gå

Det førte til en global kampanje som har satt en stopper for karrieren til en del mektige menn. Den har satt dagsorden for det offentlige ordskiftet og samtalene rundt lunsj- og middagsbord. Mange er nok blitt overrasket, fordi det er blitt synliggjort at også i likestillingslandet Norge har vi en lang vei å gå. I ulike bransjer har kvinner anonymt fortalt sine historier og avdekket at summen handler om mer enn enkeltepisoder. Også i politikken, og også i Høyre. Seksuell trakassering skjer i alle lag, på alle arbeidsplasser og på tvers av yrkesgrupper.

Vi må være hverandres voktere.

Her er vi ved kjernen av #metoo, i hvert fall for meg. Det handler nemlig om hva som skjer på arenaer hvor formelle og uformelle bånd knytter mennesker sammen, for eksempel på arbeidsplasser, i politiske og frivillige organisasjoner. Dette er steder med formaliserte rammer, hvor noen har makt over andres fremtidsmuligheter.

På andre og mer uformelle arenaer forekommer det også oppførsel vi ikke skal akseptere, og som det må slås ned på. Tafsing, aggressiv sjekking og regelrette seksuelle overgrep skal vi være årvåkne overfor og slå ned på uansett. Men vi har ulike virkemidler for hvordan. Der arenaene er uformelle, må det også være mer uformelle måter å håndtere det på. Vi må være hverandres voktere, si ifra og gripe inn når vi ser grenser overskrides.

Erna Solberg om #metoo-kampanjens betydning Du trenger javascript for å se video.

Ledere må følge opp tettere

Det skal vi også gjøre på de formelle arenaene. Men her har vi også mer formaliserte virkemidler, blant annet klare retningslinjer for hva som er akseptabel oppførsel og gode rutiner for hva man skal gjøre når retningslinjene brytes.

Så kan jeg av egen erfaring si at: selv om vi har jobbet mye med dette i Høyre, har det åpenbart ikke vært nok. En lærdom jeg har trukket av det, er at vi ledere må gå mer aktivt inn og følge opp slike saker. Jeg erkjenner at dersom ledelsen i Høyre hadde fulgt opp saker om seksuell trakassering tettere, kunne vi kanskje vært disse sakene foruten.

Det handler nemlig om hva som skjer på arenaer hvor formelle og uformelle bånd knytter mennesker sammen.

Mennesker i maktposisjoner må ta grundig innover seg at de er forbilder og har et ansvar. Det betyr at de må være seg bevisst at de benytter anledninger til å fortelle omgivelsene hva som er akseptabel oppførsel og ikke. De må dele sine erfaringer med de yngre og mer uerfarne, slik at de igjen har en selvtillit på at de selv bestemmer grensene, kan si stopp og at de kan si ifra om maktmisbruk.

#metoo endrer oss

Kampanjen endrer samfunnet, fordi den endrer måten vi oppfører oss på. Den endrer hvordan vi oppfatter situasjoner, hvordan vi tenker, og hva vi kan si og gjøre. Om endringene er bevisste eller ubevisste, om endringene kommer fordi folk forstår det er feil eller fordi de forstår det ikke vil bli akseptert, er underordnet. Det viktige er endringen.

Mennesker i maktposisjoner må ta grundig innover seg at de er forbilder og har et ansvar.

Jeg vil takke alle som har fortalt sin historie, alle som har sagt ifra og som har tatt belastningen med å stå frem. Uten dere finnes det ingen #metoo. Nå må vi gjøre at deres handlinger får konsekvenser og fører til varig endring.

Krav til bruk av NRKs kommentarfelt Ekspandér faktaboks Krav til bruk av NRKs kommentarfelt Velkommen som bruker av NRKs kommentarfelt på nett! Vi krever debatt under fullt navn. Hvordan du får det til finner du her. Innlegg som ikke står med fullt navn blir slettet. Vi ønsker å legge til rette for en konstruktiv debatt, og våre moderatorer følger med på alle våre kommentarfelt. Vi setter pris på engasjement og debatt rundt sakene vi publiserer. Det skal være rom for friske meninger om sakene som diskuteres, men husk at de du diskuterer med også er mennesker. Hold deg til saken, og møt meninger med argumenter i stedet for personangrep. Vi ber om at du avstår fra følgende: Sjikanøse kommentarer og personangrep

Overdreven bruk av ufint språk og banning

Brudd på norsk lov eller oppfordringer til det

Spamming og/eller overdreven bruk av lenking til annet innhold

Usaklige avsporinger fra temaet presentert i innlegget NRK er medlem av Norsk Presseforbund og er forpliktet av medienes felles etiske regelverk, Vær varsom-plakaten. Innlegg som bryter med god presseskikk vil bli fjernet så snart som mulig, slik pressens etiske regler krever. Husk at du selv er juridisk ansvarlig for det du skriver i NRKs kommentarfelter. Hvis du skriver ting som bryter med juridiske bestemmelser om ærekrenkelser, privatlivets fred, trusler eller hatefulle ytringer kan du forfølges rettslig for dette, selv om vi sletter innlegget i ettertid. NRK kan ikke gi deg noe kildevern hvis du skriver noe som bryter norsk lov i våre kommentarfelter. Våre debatter er åpne for alle, og det du skriver hos oss er en like offentlig ytring som et debattinnlegg i en avis. Vi prøver å følge godt med på debattene hos oss, men det hender vi går glipp av noe som burde vært fulgt opp. Skulle det oppstå situasjoner der vi ikke har fulgt med i timen blir vi veldig glad for tips og tilbakemeldinger om det, slik at vi kan gå inn og sjekke. Gi oss beskjed på ytring@nrk.no

Følg debatten på Facebook og på Twitter