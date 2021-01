CIA har offentliggjort flere millioner hemmelige ufo-dokumenter

Det sies at sannheten finnes der ute et sted, men ingen har sagt at det skal være lett å finne den.

Men nå kan muligheten være nærmere enn du tror. Muligheten til å finne svar på om det virkelig finnes intelligent liv ute i verdensrommet.

Men skal du finne, da skal du også lete godt.

For nylig offentliggjorde USAs etterretningsorganisasjon CIA omtrent 3000 nye sider med dokumenter som skal omhandle hemmelige historier om uidentifiserbare flyvende objekter (ufo) og andre utenomjordiske hendelser.

I et halvt århundre har organisasjonen både samlet og hemmeligholdt slike historier fra verden over. Totalt skal over to millioner dokumentsider med ufo-hendelser nå være tilgjengelig på nettet.

Hittil har disse historiene kun blitt lest av et fåtall personer. Men nå skal enhver kunne få tilgang til det som visstnok skal være svært fasinerende lesning.

En 20 år lang kamp

Mannen man kan takke for at de hemmelige dokumentene ikke er fullt så hemmelige lenger, er amerikaneren John Greenewald Jr.

Han har kjempet for at disse historiene skal bli allemannseie i snart 20 år. I flere runder har han gått rettens veg for å få tilgang. Nå har han lyktes.

Greenewald driver nettstedet kalt The Black Vault. Siden midten av 90-tallet har de hentet ut og delt avklassifiserte dokumenter om ulike tema, deriblant ufo-er.

Det er her man nå kan lese om de mystiske historiene fra ulike deler av verden. Og det er én historie hovedpersonen selv synes er spesielt interessant.

UFO: Dette er et av bildene som ligger blant de mange ufo-filene på nettstedet The Black Vault. Foto: The Black Vault/Twitter

Sensur

Ut fra dokumentene kan man lese om en hendelse som skjedde tilbake i 1976. Denne presserende ufo-informasjon ble levert direkte til visedirektøren for vitenskap og teknologi i CIA.

Ifølge Greenewald er de fleste detaljene fra hendelsen redigert bort.

Også selve navnet på visedirektøren skal være sensurert, men ifølge historiske data var det Dr. Carl Duckett som hadde denne stillingen på midten av 70-tallet.

Selv om man ikke vet innholdet i hendelsen, så var den såpass interessant at visedirektøren selv ville håndtere saken.

Greenewald har en plan om å komme til bunns i mystikken, og har ikke tenkt å gi seg før han får vite hvilke detaljer som er borte fra de sensurerte sidene.

Russisk himmelshow ved midnatt

En annen historie omhandler et slags lysshow på himmelen i en liten russisk småby. Hendelsen er omtalt som en mystisk eksplosjon i et av dokumentene, og her spekuleres det i om en ufo kan være årsaken.

Historien fant sted i 1991 i byen Sasovo, som ligger sørvest for Moskva.

Innbyggerne rapporterte om en slags ildkule på himmelen. De skal ha sett den dale sakte nedover før ei sjokkbølge kom over byen og jevnet bygninger med jorden.

Ingen klarte noen gang å konkludere i denne saken.

Ufo i Hessdalen?

Også i Norge har man flere historier om lysfenomen på himmelen som ikke lar seg forklare. Historiene fra Hessdalen i Trøndelag har ført til interesse fra ufo-entusiaster verden over.

Professor ved Høgskolen i Østfold, Anna-Lena Kjøniksen, er en av forskerne som jobber tett med å finne svar på lysfenomenene i Trøndelag. Hun er ikke kjent med CIA sine dokumenter, men er interessert i å vite om det kan være historier fra Hessdalen blant dem.

– Vi tror ikke det er snakk om ufo-er, men dersom det finnes dokumenterte hendelser herfra, så ville det vært fint å få lese, sier hun til NRK.

Hun sier det er gjort lignende observasjoner andre steder i verden, blant annet i Texas.

HESSDALEN: Bildemontasje av lysglimt som er sett fra Hessdalen i Trøndelag.

Ser på offentliggjøringen som en seier

Ifølge John Greenewald finnes det flere fasinerende historier i den enorme CIA-samlingen. Men han påpeker at en del av papirene er vanskelige å tyde.

Han mener også at etterretningsorganisasjonen ikke nødvendigvis har vært veldig samarbeidsvillig.

Det er frigitt i et format som ikke er særlig brukervennlig. De har ikke gjort det enkelt for brukerne, sier entusiasten, som påpeker at det uansett er mange tusen som allerede har lastet ned filene.

Svært mange i verden er opptatt av å finne en viss sannhet rundt dette med utenomjordiske hendelser, forteller Greenewald. Han synes derfor offentliggjøringen er en seier for retten til fri informasjon.

Han mener det er viktig at folk har mulighet til å gjøre opp sin egen mening rundt det kontroversielle temaet. Men likevel advarer Greenewald dem som tror de skal finne bevis for at marsboere og ufo-er virkelig finnes.