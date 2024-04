Vy: – Hvis du er nødt til å komme deg av gårde, så kan du ta en taxi

Det er ventet store forsinkelser etter togstansen som rammet store deler av landet tirsdag.

– Veldig mange tog står på steder de ikke skal være. Det gjør at vi må gjøre innstillinger, og det vil få en del forsinkelser som følger av dette. Det beste tipset er å sjekke Vy-appen og vy.no for å få oppdatert informasjon om din reise, sier Siv Egger Westin i Vy.

– Hvis du er nødt til å komme deg av gårde, så kan du ta en taxi. Gjerne dele den med noen andre, fordi det er mange som har behov for å flytte på seg litt raskere. Og så sender du et krav til oss i etterkant for refusjon, sier hun.