Tirsdag ettermiddag ble togtrafikken i store deler av landet rammet av et strømbrudd, som førte til full stans i rundt en halvtime.

– Det har vært et strømbrudd tilknyttet signalanlegget vårt, som sannsynligvis er årsaken. Fjernstyringsanlegget styrer trafikken på Vestlandet, Østlandet og Sørlandet, sier pressevakt i Bane Nor, Marit Rjaanes.

– Hvordan opplevde dere stansen, og følgene det fikk for togtrafikken nasjonalt?

– Det er en utrolig kinkig og uheldig ting at all togtrafikk ble rammet på den måten. Vi har jobbet på spreng.

TOGSTANS: På Lillestrøm stasjon ble passasjerene møtt av denne meldingen. Foto: Trond Eide / NRK

– Ta taxi

Klokken 14.13 meldte Bane Nor at feilen var rettet opp i. Drøye ti minutter senere, var togene i gang igjen.

Klokken 14.35 meldte Vy at hele landet har færre spor i bruk og togene dermed vil kjøre i kø, som konsekvens av signalfeilen.

– Du må regne med forsinkelser og innstillinger, skrev Vy, noe Vy bekreftet til NRK:

– Veldig mange tog står på steder de ikke skal være. Det gjør at vi må gjøre innstillinger, og det vil få en del forsinkelser som følger av dette. Det beste tipset er å sjekke Vy-appen og vy.no for å få oppdatert informasjon om din reise, sa kommunikasjonssjef Siv Egger Westin i Vy.

– Hvis du er nødt til å komme deg av gårde, så kan du ta en taxi. Gjerne dele den med noen andre, fordi det er mange som har behov for å flytte på seg litt raskere. Og så sender du et krav til oss i etterkant for refusjon, tilføyde Westin.

RØDT LYS: I Bergen hadde ble alle tog møtt med røde lys da signalfeilen pågikk. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

– Kan ta to timer å hente inn igjen

– Det vil nok ta rundt to timer før lokaltogene er tilbake i rute. Både lokaltog og regiontog er rundt en halvtime forsinket nå, men lokaltrafikken vil kunne hente inn forsinkelsene etter hvert, sier Oda Berit Riska til NRK kl.14.30.

Riska er pressekontakt for Go-Ahead Nordic, som opererer Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

Bane Nor meldte først om togstans over hele landet, men korrigerte dette til å gjelde store deler av landet. Noen linjer skal ikke ha blitt rammet av problemene.

FRUSTRERT: – Jeg har ting jeg skal gjøre i dag, og hadde tenkt meg hjem til familien. I verste fall må jeg ta buss hjem, og det tar lang tid, sa Joel Sommer til NRK i Stavanger. Foto: Fride Audunsdotter Westvik / NRK

Vy har ikke nok busser

Kommunikasjonssjef Siv Egger Westin i Vy, sa til NRK klokken 14.10 at alle deres tog ble kjørt til nærmeste stasjon i påvente av ny beskjed.

Vy advarte tidlig om at det ville bli en umulig oppgave å finne alternative reisealternativer for alle rammede passasjerer.

– Når alle tog står, er det ikke nok busser som kan dekke opp for mengden mennesker vi frakter i rushtiden. Vi vil bruke tiden frem mot rushtiden begynner, til å finne alternativer og få tak i det vi kan, sa Westin.

STABEKK: Stabekk stasjon var en av flere stasjoner som ble påvirket av togstansen. Foto: Mikkel Andreaa