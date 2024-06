Vurderer kjempekrav etter togulykken i Arna

Bane Nor vurderer om jernbaneselskapet Onrail kan ansvarliggjøres for kostnadene etter togulykken på Arna stasjon i Bergen i mars, og om det er grunnlag for å hevde at Onrail opptrådte grovt uaktsomt. Det skriver Teknisk ukeblad.

Det var i mars at et godstog på Bergensbanen sporet av og kræsjet i en tunnell ved Arna stasjon. Avsporingen førte til store materielle skader på tog og infrastruktur.

Godstoget var på veg øst i retning Oslo da avsporingen skjedde.

Med grovt uaktsomt så menes det «et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte», understreker Bane Nor.

– Med indirekte kostnader menes følgetap, i tillegg er noen tap særskilt definert i avtalen med jernbaneforetakene, utdyper presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor til Teknisk Ukeblad.

Onrail selv hevder at de ikke opptrådte uaktsomt, og sier til nettstedet at de ikke er bekymret for utfallet av undersøkelsene.