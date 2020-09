Vil nattestenge verdens lengste tunnel i fire år: – Galskap!

– Vi kjører jo først og fremst om natten, og nesten alle våre biler går gjennom Lærdalstunnelen hver natt. Så dette vil få store konsekvenser for oss som bedrift, med tap både av oppdrag og arbeidsplasser, sier Arne Slinde Ahlin, daglig leder i Slinde Transport.

Selskapet har hovedkvarter på Håbakken, bare et steinkast fra munningen på Lærdal-siden.

Den to og en halv mil lange tunnelen på E16 er sammen med fjellovergangen over Filefjell stamvei mellom øst og vest i Sør-Norge.

Tunnelen knytter også Indre Sogn tettere sammen med Hardanger, Voss og bergensregionen.

VERDENS LENGSTE: 20 år etter åpningen er Lærdalstunnelen fortsatt verdens lengste veitunnel med sine 24,5 km. Tunnelen har tre slike opplyste haller underveis for å gjøre turen gjennom mer variert. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Skal rustes opp for milliardbeløp

Men fra 2022 må Slinde transport, deres konkurrenter, busser, pendlere og alle andre finne andre løsninger nattetid.

Den da 22 år gamle tunnelen skal oppgraderes for å tilfredsstille de nye sikkerhetskravene til tunneler. Oppgraderingen er beregnet å koste mellom én milliard og 2,5 milliarder kroner.

Arbeidet vil pågå i hele fem år. I fire av dem skal tunnelen være helt stengt mellom kl. 22.00 og 06.00, uten noe kolonnekjøring. Kun nødetatene slipper forbi, hvis arbeidet tillater det.

Nyheten ble tatt imot med vantro på Håbakken i Lærdal.

– De kan jo ikke mene at de skal stenge den desidert viktigste ferdselsåren på Vestlandet for trafikk. Det vil jo være galskap, sier Ahlin hos Slinde Transport.

FRYKTER FOR BEDRIFTEN: Arne Slinde Ahlin tror firmaet hans vil måtte nedbemanne kraftig om tunnelen blir nattestengt. Foto: Wibecke Vikøyr

Mener omkjøringsveier ikke holder mål

Han sier næringsbedrifter må regne med at varer ikke kommer fram i tide dersom Vegvesenet ikke i det minste åpner for kolonnekjøring gjennom tunnelen.

Nærmeste omkjøringsvei er fv. 50 Hol – Aurland, som har kraftig stigning, smale veier og trange tunneler. Fra Lærdal er det 177 km til rv. 7 Hardangervidda, som i vinter var stengt i mer enn 1000 timer.

– Alternative ruter vil gi oss store problemer med kjøre- og hviletiden. Dessuten er ikke omkjøringsrutene noen gode alternativer, sier Ahlin.

– Hvis ikke disse planene blir endret på, er det nok ikke mye igjen av Slinde Transport om fire år, sier Ahlin.

Lastebileierforbundet: – Utenkelig

Regionleder Jan-Ove Halsøy i Norsk Lastebileierforbund gir Ahlin full støtte og mener Vegvesenets plan om stenging uten kolonnekjøring ikke er akseptabelt.

– For oss virker dette helt utenkelig. Varene kjøres fra Oslo og Bergen om natten. Dette vil bli en kjempeutfordring for næringslivet og transportnæringen og få enorme konsekvenser, sier Halsøy.

I slutten av september skal de møte Statens vegvesen, for å se om de kan finne en annen løsning.

SKAL I MØTE: Regionleder Jan-Ove Halsøy i Norges Lastebileierforbund skal i møte med Vegvesenet i slutten av måneden. Foto: Christian Lura / NRK

Vegvesenet: – Kolonne tar for lang tid

Vegvesenets prosjektleder for tunneloppgraderingene, Rune Sandven, sier valget om å ikke ha kolonnekjøring er tatt for å få arbeidet gjort på kortest mulig tid og ikke gjøre byggekostnadene høyere.

– Det er tidsforbruket som er et problem. Normalt kjører man denne tunnelen på 25 til 30 minutter. En kolonne klarer neppe holde mer enn 50 km/t. Da er du oppe i tre kvarter. Så skal det kjøres motsatt vei også. Da går det fort halvannen time for hver kolonne. Alt dette vil gå utover effektiv arbeidstid for entreprenøren, sier Sandven.

– Har du forståelse for frustrasjonen hos tungtransportnæringen?

VIL HA DIALOG: Prosjektleder Rune Sandven i Vegvesenet tror på en løsning alle parter kan leve med. Foto: Thomas Mortveit / NRK

– Ja, det har jeg, og dette kjenner vi godt til. Vi har holdt på med tunneloppgradering i fem-seks år nå og har kjent frustrasjonen på kroppen. Det er kinkig og vanskelig, men det er lite vi kan gjøre med det. Vi har plikt på oss til å oppgradere disse tunnelene.

Sandven sier likevel at han tror på en løsning som alle parter kan gå med på. Kolonnekjøring kan bli vurdert på nytt, sier han.

– Vi finner alltid en løsning. Vi er nødt til det. Ellers blir det dårlig stemning, og det ønsker vi ikke. Men entreprenøren skal ha brukbare arbeidsforhold, vi skal bruke kortest mulig tid, og så må samfunnstjenestene gå så godt som mulig, sier prosjektlederen.