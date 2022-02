Tilsette me har snakka med seier det er ein fastlåst situasjon. Dei seier dei ikkje er høyrde, og at leiing og styre ikkje har teke nok tak i varsla om mogleg mobbing. Dei meiner det dei ser på som openberr mobbing ikkje har fått konsekvensar for den /dei som står bak. Kva seier du til den kritikken?

Styret behandlar varsel retta mot brannsjef. Dette har styret følgd opp og ikkje funne kritikkverdige forhold her. Varslingsutvalet behandlar varsel retta mot andre i selskapet.

Varslingsutvalet er utvida med representant frå bedriftshelsetenesten og eit styremedlem, som gjennom mange år har jobba som personal- og organisasjonssjef i kommunar på Haugalandet og har erfaring frå arbeid med varslingssaker.

Det er varslingsutvalet som har tilrådd å gjennomføra faktaundersøkinga i forhold til det som er kome fram i den lukka messengergruppa og på sosiale media. Dette er i tråd med arbeidsmiljølova. Kontradiksjon er eit viktig prinsipp i AML og i faktaundersøkinga som er gjennomført.

Kor mange varsel har de fått om mogleg mobbing/trakassering/hets?

Styret har behandla to varslingssaker, deriblant ei om mogleg mobbing/trakassering/hets. Denne saka vart etter behandling i styret sendt vidare til varslingsutvalet for vidare behandling.

Den andre saka handla om vaktordningar og tilsetjingar, noko som førte til ein forvaltningsrevisjon gjennomført av KPMG, der alle føreslegne tiltak er følgd opp administrativt i ettertid.

Du har sett kva som er skrive i denne messenger-chatten – Korleis reagerer du på det?

Dette er komme inn som varsel og er blitt handtert etter selskapet sine retningsliner for varslingssaker og arbeidsmiljølova. Det er difor det er gjennomført ei faktaundersøking, mellom anna fordi det er hevda at det som er distribuert frå den lukka messenger-chatten ikkje samsvarar med det som originalt ligg i messengermeldingane.

Kva har de gjort for å ordna opp i desse sakene?

Det er brukt mykje interne ressursar på desse sakene, mellom anna er det gjennomført stasjonsmøte på alle stasjonane i selskapet i fjor haust.

I tillegg har brannsjefen gjennomført brannsjefens time på dei fleste stasjonane før jul. I desse møta har situasjonen i selskapet vore drøfta og det vore dialog med tilsette om kva som må til for koma seg vidare.

Tiltak som er sette i verk, både etter rapporten frå Mai Vik Consulting og forvaltningsrevisjonen frå KPMG, har vore støtta frå tillitsvalde i selskapet.

Det må også nemnast at det på stasjonsmøta og i brannsjefens time er kome mange positive tilbakemeldingar, med støtte til styret sitt arbeid og til leiinga i selskapet.

Tilsette me har snakka med meiner det er ansvarsfråskriving å bestilla eksterne rapportar – kunne de gjort meir for å løysa det internt?

Dette er ikkje ansvarsfråskriving, men det er å ta situasjonen på alvor. Når det blir hevda at det ikkje er tillit til verken styret eller dagleg leiing, har me vurdert det slik at då må me ha eksterne inn å gå gjennom dette, slik at me får vurdert dette frå uavhengige partar. Det har også vore kravd ekstern gransking i varsel tilsendt styret. Dei eksterne rapportane har danna og skal vidare danna grunnlaget for intern dialog og løysingar for å koma ut av dette.

Er det blitt sagt unnskyld til dei som opplever mobbing? Kven har sagt unnskyld, i tilfelle?

Handtering av varsel er det som kjem som ein følgje av faktaundersøkinga som no ligg på bordet.

Tilsette i Etne meiner dei har gjort det dei har kunna for å løysa denne konflikten – er du einig i det?

Dei tilsette har delteke i kartlegging og på den måten fått legge fram sine synspunkt. Dette er viktig for å få fakta fram og for å få subjektive synspunkt gjort om til objektive fakta, både frå dei som har varsla og dei som det er varsla mot.

Kor stor tru har du på at rapporten frå Arbeidsmiljøspesialistane skal kunna få dei tilsette i Etne til å trekkja oppseiingane?

Rapporten skal ikkje løysa konflikten, men gje oss fakta i saka for å kunne handtere saka i selskapet.

Kva er mogelegheitene viss dei ikkje trekkjer oppseiingane?

Me jobbar framleis internt for å få løysa denne konflikten. I det ligg det at dei tilsette som har sagt opp, er ynskt tilbake i jobbane sine. Styret har ikkje lese rapporten frå Arbeidsmiljøspesialistane, då den inneheld mykje tausheitsbelagde og personsensitive opplysningar, men er orientert om hovudfunna i rapporten. No skal funna i rapporten presenterast internt og for eigarane i selskapet av Arbeidsmiljøspesialistane, så vil det bli jobba vidare med tiltak etter det.