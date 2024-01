Varslar store utfordringar i helgetrafikken

Farevarselet for mykje snø held fram utover dagen og fram til i kveld.

På Vestlandet er det gult og oransje farevarsel, og det kan kome opptil 40 cm.

I går var det store utfordringar i trafikken, men det er venta endå større problem i dag.

– La bilen stå, oppmodar Chris Eide, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Vest.

Dei har fått fleire meldingar om køyretøy som har fått trøbbel på føret, mellom anna trafikkuhell nord for Radøy og ein buss i grøfta på Sotra.

Kolonnekøyring og stengt fjellovergang

Vegtrafikksentralen opplyser at det er færre bilar ute enn vanleg.

– Det ser ut som at folk har tatt oppmodinga om å la bilen stå, og det ønskjer vi at dei held fram med, seier trafikkoperatør Eide.

På fleire fjellovergangar er det dårleg sikt. Her frå fv. 50 Aurland- Hol torsdag morgon. Foto: STATENS VEGVESEN

Det er varsla ein del vind, noko som fører til fare for snøfokk.

Han ber folk om å droppe hytteturen i helga.

– Det er meldt mildvêr til helga, og det kan by på svært utfordrande føreforhold, seier trafikkoperatøren.

Når store mengder snø smeltar, kan det verte mykje vatn og hålkeføre, åtvarar statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Det er mellom anna sendt ut gult farevarsel for store delar av Agder og Austlandet. Det kan også kome flaumvarsel.

Vegtrafikksentralen opplyser 06.30 at det står relativt greitt til på vegane.

– Brøytemannskapet har jobba i heile natt og gjort ein heroisk innsats. Mange vegar er difor veldig gode, men det er naturlegvis ein del sidevegar og hovudvegar der det framleis er ein del snø, seier trafikkoperatør Jørgen Bødtker.

Også i Rogaland er det stort sett greie forhold, men også her kan sidevegane vere ei utfordring.

– Vi har fått ein del telefonar om glatt veg frå ytre strøk sør i Rogaland, seier trafikkoperatør Marianne Hove i Statens vegvesen.

Ho minner om at det framleis er eit pågåande farevarsel for snø.

– Det er også meldt meir snø utover dagen. Dersom du skal køyre bil, må du vere godt skodd og senke farten etter forholda der du er, seier Hove.



Fylkesveg 450 Hunnesdalsveien mellom Øvstabø og Beinesvatnet er stengt på grunn av fare for snøras ved Hunnevatn.

På desse vegane kan det vere vanskelege køyreforhold.

Slik er stoda på vegane:

Hardangervidda riksveg 7 er stengt på grunn av uvêret.

På riksveg 13 Vikafjellet er det kolonnekøyring på grunn av uvêr.

På fylkesveg 50 Aurland-Hol er det redusert sikt. Også her kan det verte kolonnekøyring på kort varsel

Fylkesveg 5641 Kalvskinnet i Luster er stengt på grunn av eit mindre snøras. Vegen blir rydda og er venta å opne igjen klokka 08.00.

Fylkesveg 450 Hunnesdalsvegen mellom Øvstabø på rogalandssida og Beinesvatnet ned mot Sinnes er stengt på grunn av fare for snøras ved Hunnevatn.

Fylkesveg 450 Hunnedalsvegen over Gjesdal i Rogaland og Sirdal i Agder er stengt på grunn av snøskred.

– Har gått frå verre til verst

Pressekontakt Øyvind Strømmen i Skyss seier til Bergens Tidende at dei forventar store utfordringar i dag.

Han ber folk om å vurderer om dei treng å reise i dag.

Konstituert regionsjef i Tide, Frank Aadland støttar han:

– Det er unntakstilstand og køyreforholda har gått frå verre til verst, men vi har nokre fantastiske bussjåførar som prøver å oppretthalde eit best mogleg rutetilbod, seier Aadland til avisa.

Sjølv om snøen lagar litt utfordringar, er det også mykje kjekt med den. Foto: Lena Borge

Skyss melder at reisande må rekne med store forseinkingar på grunn av føreforholda. Her kan du sjekke situasjonen hos Skyss.

Også i hovudstaden er det forseinkingar og innstilte avgangar i kollektivtrafikken. Det meste av busstrafikken går som normalt, fortel Ruter.

Helikoptertrafikken er også råka av uvêret i dag.

Frå Stavanger lufthavn Sola er fleire avgangar til Ekofisk-feltet blitt kansellert. I tillegg er trafikken til Nordsjøen også forseinka, syner ei oversikt hos Heliport.

Tolv andre avgangar er utsett.

SAS har avlyst avgangen frå Stavanger lufthamn, Sola til Oslo klokka 07.00. Dei varslar også utsetting på 45 minutt for avgangen klokka 08.30.

SAS-flyet til København, 09.55 er usett til klokka 12.40.

La bilen stå, oppmodar Vegtrafikksentralen. Foto: Therese Grimstad Pisani / nrk

Dei vidaregåande skulane i Hordaland har heimeundervisning i dag.

Hovudgrunnen er fordi fylkeskommunen vil avlaste vegsystemet og kollektivtrafikken.

Vegtrafikksentralen: Ikkje stopp i tunnelane

Vegtrafikksentralen oppmodar folk om å koste skikkeleg av bilane sine før dei køyrer.

I går kveld og i natt var det mange som stoppa i tunnelar for å koste av snø.

– Det er vi ikkje så begeistra for. Desse havarilommene er for folk som er i naud, og ikkje ein plass ein brukar for å stoppe og kosta av snøen på bilen. Det gjer ein heime før ein køyre, seier Jørgen Bødtker i Vegtrafikksentralen.