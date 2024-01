Dei store snømengdene har ført til store utfordringar dei siste dagane på aust -og Sørlandet. No forplantar uvêret seg vidare til Vestlandet.

Det er sendt ut gult farevarsel for snø frå Rogaland og nordover opp til og med Møre og Romsdal. Sør for Sognefjorden kan det kome opp mot 35 centimeter i løpet av 24 timar.

Meteorologisk institutt melder at farevarselet blir oppgradert til oransje.

I hovudsak gjeld dette ytre og sørlege delar av Hordaland frå klokka 14.00 i dag og fram til fredag klokka 16.00.

– Det har gått tett med snøbyer sidan tysdag i desse områda. Difor vel vi å gå opp til oransje nivå. Prognosane våre syner at det kan kome 20–40 cm snø i ytre og sørlegare delar av gamle Hordaland, seier meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Det er venta snøfokk i kveld og første del av morgondagen.

– Det blir ekstra krevjande å ferdast i trafikken i morgon, seier Fagerlid.

Snømengdene kan råke sårbar infrastruktur, reisande og straumforsyninga, ifølge farevarselet.

Det er venta svært mykje snø for delar av Vestland fylke. Varselet om snø er difor oppgradert til oransje i delar av Hordaland. Foto: Meteorologisk institutt

Helikopter og togtrafikk står

Helikoptera som skulle gått til Nordsjøen er råka av vêret. Helikoptertrafikken på Flesland, i Florø og på Sola står inntil vidare.

Passasjerane blir bedne om å møte til oppsette reisetider, melder heliport.no.

Det snør tett på Flesland. Rullebanene kan verte stengde utover dagen, varslar flyplassen. Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Stavanger lufthamn Sola er også råka.

Rullebana blir stengt i periodar på 25–30 minutt av gangen i formiddag for å brøyte vekk snøen.

– Førebels skapar ikkje dette store konsekvensar for flyavgangane, seier Morten Wathne i Avinor til NRK.

Ifølge Wathne har det ikkje kome unormalt mykje snø, men snøen som ligg må likevel brøytast vekk.

Flesland lufthamn utanfor Bergen varslar at rullebanene kan verte stengde utover dagen.

Det kraftige snøvêret kan føre til forseinkingar, melder Avinor Bergen lufthavn på heimesidene sine.

Ute på vegane har sjåførane fått merke Kong Vinter også.

Alle tog mellom Arna og Trengereid var innstilt ein periode, men like etter klokka 08. 30 er trafikken i gang att.

– Det var to tog som blei ståande og måtte reinsast for noko is. Men trafikken var i gang igjen kort tid etterpå, og går no som normalt, opplyser pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

I Kvamskogen har to bilar kollidert, men ingen skal vere skadde. På Krokeide i Bergen har ein bil køyrd seg fast. Det skal vere glatt på staden, ifølge Vegtrafikksentralen.

Vegtrafikksentralen forventar ein del kø på vegane i dag. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

I Rogaland ber selskapet Go-Ahead folk utsette å reisa med Jærbanen og Sørlandsbanen. Årsaka er varselet om kraftig snøvêr og snøfokk utpå dagen.

Frå morgonen opplyser Go-Ahead også at dei har trøbbel med eitt togsett og at fleire avgangar er avlyste torsdag morgon og føremiddag.

Kan verte forseinkingar på Austlandet

Trafikken på Austlandet er også råka av vêret.

Sjåførane her må vere førebudde på at føret kan skifte fort.

Det er framleis mykje snø som skal ryddast etter dei siste dagane, noko som kan føre til forseinkingar inn mot dei store byane på Austlandet, opplyser Vegtrafikksentralen til NTB.

I Oslo blir det jobba med å rydde opp etter dei store snømengdene dei siste dagane. Foto: Hallgeir Braastad / nrk

Gardermobanen var stengt mellom Lillestrøm og Oslo lufthamn på grunn av vanskelege vêrforhold, opplyser Bane Nor. Klokka 07.00 var trafikken i gang att.

Togtrafikken på Asker-Lillestrøm, som er ein av dei mest trafikkerte linjene gjennom Oslo, er også råka, men med mindre problem enn i går.

Holmenkollbanen i Oslo blir stengt ut dagen på grunn av store snømengder.

Det blir jobba med alternativ transport, men også bussane slit med dei store snømengdene.

Vegtrafikksentralen: La bilen stå

Vegtrafikksentralen Vest melder torsdag morgon klokka 06. 30 om ei roleg natt utan hendingar.

Men truleg er det stille før stormen.

– Det er klart at når trafikken aukar på, så vil nok det auke på med meldingar, seier Jan Audun Marøy i Vegtrafikksentralen.

Brøytemannskap jobbar på spreng med å halde snøen vekke. Her frå Førde. Foto: steinar lote / nrk

Han seier det kan vere lurt å la bilen stå i dag dersom ein har moglegheit til det.

– Det hadde eg sjølv gjort i alle fall, seier Marøy.

Han oppmodar folk om å følge med på vegmeldingane.

– Ver førebudd på at ting kan ta mykje lenger tid enn du trur, seier han.

I sentrum av Bergen skal det vere glatt vegbane, og Marøy seier det er lurt å avpasse farten her.

Foto: Therese Pisani / nrk

Klokka 07.35 melder Vegtrafikksentralen at ein del bussar i Bergen har fått trøbbel på føret.

– Det er glatt, og det må sjåføraren vere klar over, seier trafikkoperatør Kjetil Hodnekvam.

Men etter ei veke med mykje snø, verkar det til at folk har blitt meir bevisste, seier han.

– Men vi får sjå kva dagen bringe. Det er glatt, så det blir nok ein del kø utover, seier han.

Kollektivselskapet Skyss førebur seg på ein utfordrande dag. Pressekontakt Øyvind Strømmen ber folk om å nytte heimekontor.