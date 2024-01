Farevarsel om is for deler av Vestlandet

Meteorologene har sendt ut et gult farevarsel om is for deler av Vestlandet.

Varselet gjelder fra lørdag klokken 13 fram til søndag klokken 16.

Det er lokal fare for is på grunn av regn som fryser på kald bakke og overgang til mildvær.

Konsekvenser av dette er hålkeføre, lokalt vanskelige kjøreforhold, i tillegg til at transporttjenester kan bli påvirket, ifølge meteorologene.