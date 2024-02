Uvêret skal auke på – nær alle fjellovergangar stengde

Søndag morgon er framleis nær alle fjellovergangar mellom vest og aust stengde.

Slik var det i går, og slik blir det truleg resten av søndagen.

For det er lite betring i sikte.

Vinden skal auke på – fare for snøfokk

– Det er meldt at vinden skal auke på utover dagen, og det blir oppi stiv kuling utover kvelden, seier trafikkoperatør Eirik Elnes i Vegtrafikksentralen søndag morgon.

Her kan du sjekke oppdaterte vegmeldingar frå Statens vegvesen.

E16 Filefjell mellom aust og vest er open, men også den kan verte stengt på kort varsel.

Laurdag var det kolonne og stengingar ein periode.

Status for fjella i Sør-Noreg Ekspander/minimer faktaboks E16 Filefjell: Ope

Rv. 7 Hardangervidda: Stengt

E134 Haukelifjell: Stengt

Fv. 50 Hol-Aurland: Stengt

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Stengt

R9 Haukeli – Hovden: Kolonnekøyring

Fv. 450 Rotemo – Dalen: Stengt

Fv. 37 Rauland: Kolonnekøyring.

Fv. 40 Dagali: Ope

– Det skjer ikkje ofte at også Filefjell er stengd. Det tyder på at det er mykje uvêr i fjellet, seier Elnes.

E16 Dovrefjell er opent. På rv. 9 Hovden- Haukelid er det kolonnekøyring.

Meteorologisk institutt melder om farevarsel for snøfokk i fjella i delar av Sør-Noreg.

Varselet gjeld fram til måndag morgon.

– Det er ein god del vind i vente i heile dag og i natt, og byene held også stand, seier Anne Solveig Andersen, meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Måndag er det venta at vêret vil roe seg.

Krevjande køyreforhold

Sjølv om det er fjellovergangane i Sør-Noreg det står verst til på, får også Midt-Noreg og Nord-Noreg merke vêret.

I Nord-Noreg er det venta at vinden vil auke opp i kveld, seier meteorologen.

Status på vegane i Nord-Noreg Ekspander/minimer faktaboks E6 over Saltfjellet: Kolonne Fv. 76 over Tosenfjellet: Kolonne Fv. 7742 Aunfjellet: Stengt grunna uvêr Fv.: 7862 Kaperdalen: Stengt grunna uvêr Fv.: 7740 Harstad: Stengt grunna uvêr Fv. 7886 Husøyveien: Stengt grunna uvêr Rv. 83 Harstad; Stengt grunna uvêr Fv. 7570 Beisfjord: Stengt grunna snøskredfare Fv. 862 Bringneset: Stengt grunna snøskredfare.

I Nordland er det kolonnekøyring på Saltfjellet og Tosenfjellet.

Sjåførar som skal ut på vegane i Trøndelag og Helgelandskysten kan vente seg mykje vind og nedbør.

Her er det stor snøskredfare, og det er stor fare for at det kan kome skred i vegbana. Statens vegvesen melder at det blir krevjande føreforhold.

I Midt-Noreg er det glatte vegar og fare vassplaning. Sjå oppdaterte trafikkmeldingar her.

Fleire av vegane som har vore stengde grunna ras eller rasfare i Sør-Noreg, har opna att. Men framleis er det fleire stengde vegar grunna ras.

Mellom anna gjeld dette Bruvikvegen på Osterøy i Vestland, samt Menes i Vetlefjorden.

Fleire av ferjesambanda som har vore ute av drift grunna uvêr, går som normalt att. Dette gjeld mellom anna ferjesambandet fv. 550 Utne-Kinsarvik i Ullensvang.

Vinden stenger skitrekk

Mykje vind i fjella har også sett ein dempar for helgas vintermorro.

Mykje vind har tvunge skitrekk i Rogaland til å halde stengt. I Røldal står heisen stille i snøfokket. Foto: Webcamera / Røldal skisenter

Blant skitrekka som held stengt i Rogaland er Sirdal skisenter, Ådneram skitrekk, Fidjeland skitrekk og Røldal skisenter.

– Det er ein kraftig vind på toppen av trekket. I botnen av bakken er det ikkje så mykje vind og kram snø, men det er skikkeleg snøfokk på toppen, seier Ånen Ådneram i Ådneram skitrekk.

Han trur fleire var førebudd på at skia måtte bli ståande denne helga.

Det var nemleg forholdsvis lite folk som reiste til fjells, seier han.

– Det er alltid ei helg eller to i året der vi må stenge på grunn av dårleg vêr. I år blei denne helga ein av dei, seier han.