Utleverer drapssikta vestlending til Polen

Nordmannen som er sikta for drap i Polen blir utlevert frå Danmark. Det får NRK opplyst av politiet i København. Det er retten i København som har bestemt at utleveringa kans kje, etter at det onsdag føremiddag blei det halde eit rettsmøte. Der tok dei stilling til om den 26 år gamle vestlendingen som er sikta for å ha drepe sin polske ekskjærast og kidnappa deira felles barn kan utleverast til Polen. Det var BT som omtalte saka først.