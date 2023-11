Universitetet i Bergen slettet Sashas bilde av Gaza-støtte

– Jeg ble først forvirret. Men så ble jeg sint over at de bare fjerner et innlegg av noe som er så viktig, sier Sasha Salin.

Hun er student ved UiB og jobber som some-assistent på Kunstakademiet (KMD).

Salin har fått grønt lys til å jevnlig publisere bilder av livet på KMDs instagramkonto, uten å be om godkjenning først.

Salin er for at man skal kunne ytre seg fritt på campus, men føler seg nå sensurert. Foto: Privat

Slettet etter én time

Nylig la hun ut bilder av store bannere og plakater med budskap om Gaza-krigen som var blitt hengt opp på universitetet av ukjente.

For Salin var det helt vanlig å ta bilder av livet på campus, derfor så hun ingen problem med å poste bilder av bannerne og plakatene som hang over hele inngangspartiet.

Men etter kun én time var bildene slettet fra KMDs instagramkonto.

Siden disse plakatene hang over hele campus, skjønner ikke Sasha hvorfor hun ikke skulle få poste innlegget. Foto: Sasha Salin

Da hun klaget på slettingen, fikk hun dette svaret fra fakultetsdirektør Synnøve Myhre, i samråd med dekan for fakultet kunst, musikk og design, Frode Thorsen:

Fra: Fakultetsdirektør Synnøve Myhre Til: Sasha Salin Emne: Sletting av Instagram-stories Hei Sasha, Takk for din henvendelse via Karina og for at du engasjerer deg i denne viktige og dypt tragiske konflikten. Bakgrunnen for at vi tok bort den historien som ble postet mandags morgen var at vi kom på jobb og så at det var hengt opp bannere på fasaden i Møllendalsveien 61, som er regnet som UiB arealer. Vi ville ta oss tid til å tenke over og diskutere hvordan vi skulle håndtere saken, samtidig med at det ble lagt ut historier på KMD sine sosiale medier.

Salin reagerer sterkt på at innlegget ble slettet med begrunnelsen av at universitetet mente det var politisk.

– Jeg synes det er vanskelig å forstå retningslinjene. Fordi da Russland invaderte Ukraina, postet UiB jevnlig på Instagram.

Dette er screenshots tilsendt av UiB sin instagramkonto fra Sasha Salin. Hun reagerer på forskjellen mellom UiBs støtte til Ukraina kontra Israel-Palestina konflikten.

Til sammenlikning har universitet kun lagt ut ett Israel-Palestina-innlegg på Instagram.

UiB åpner for at beslutningen om å slette bildet kan ha vært feil.

– Noen beslutninger kan helt sikkert diskuteres i ettertid og det er vi positive til. Etterpåklokskap er noen ganger en nødvendig øvelse. Om det som skjer her fører til en bredere debatt, så er det positivt, sier dekan Frode Thorsen.

Reagerer på dobbeltmoral

Norsk Studentorganisasjon (NSO) stiller seg kritiske til UiBs håndtering av saken og at de stempler Gaza-støtte som en politisk ytring.

– Institusjonene har plikt og ansvar til å skape ytringsrom. Det bekymrer oss om noen institusjoner gjør det motsatte, sier Oline Sæther, leder av NSO.

Norsk Studentorganisasjons leder Oline Sæther mener universitetene skal verne om studentenes ytringsfrihet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Sæther forteller at studenter i all sin tid har engasjert seg politisk, også på campus.

– Begrensninger i studenters ytringer skal ikke skje, selv om institusjonene beklager i etterkant. Vi forventer at de legger til rette for at studenter kan ytre seg politisk og ha politiske demonstrasjoner, sier Sæther.

– Mente auksjon var politisk

Sasha Salin er ikke alene om å føle seg sensurert av UiB. Tidlig i november publiserte Emma Jacobsen dette innlegget på Instagram-story:

Jacobsen sin story på Instagram ble delt videre av andre. Hun har ikke lenger oversikt over hvor mange som har sett innlegget.

Bakgrunnen var at en auksjon på campus til inntekt for nødhjelp til de krigsrammede i Gaza skal ha blitt avlyst eller beordret flyttet.

Ledelsen skal ha opplyst at auksjonen hadde et politisk budskap og dermed ikke kunne avholdes på universitetets område.

– Men jeg hadde lest plakaten, så jeg visste at dette ikke hadde et politisk budskap. Det var kun humanitære formål bak det, forteller Emma Jacobsen.

Emma Jacobsen nektet å la arrangementet bli avlyst av en årsak hun mente var helt feil: – Det er åpenbart at dette var en humanitær auksjon, ikke en politisk. Foto: Karoline Forberg

Da auksjonen ble avvist, ble Jacobsen kontaktet av Kaja Ingdal, leder ved Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

Studentparlamentet ville hjelpe studentene til å finne frem rettighetene deres.

I UiBs regelverk fant de ingenting om at studenter ikke kan engasjere seg politisk i universitets lokaler.

– Vi mener derfor at dette går ut over studentenes ytringsfrihet, sier Ingdal.

Studentparlamentet viser frem at studenter skal kunne ytre seg politisk på campus, og at auksjonen derfor ikke burde vært avvist i første omgang. Foto: Truls Skram Lerø

Snudde

Innlegget ble spredt i sosiale medier. Kun to dager etter, kalte ledelsen inn til et nytt møte med studentene.

UiB hadde snudd: Auksjonen kunne holdes likevel, fordi ledelsen hadde konkludert med at arrangementet likevel hadde et humanitært formål.

Dekan Frode Thorsen hevder at ledelsen aldri på noe tidspunkt avlyste markedet.

– Man har tidligere påpekt at den ikke kan skje i våre lokaler. Slik det har blitt fremstilt for oss, fryktet vi at det kunne virke splittende. Vi anbefalte derfor at markedet kunne gjennomføres andre steder og foreslo et lokale for det.

Slik så auksjonen sin plakat ut. Universitetet mente det viste et politisk budskap. Foto: Auksjonens arrangører

– UiB skal gi rom for ytringer

UiBs rektor, Margareth Hagen, forteller at studentene har lov til å bruke campus til å uttrykke seg politisk, men sier at det i akkurat denne saken er særlig mange hensyn å ta.

– Vi har både ansatte og studenter som både er israelere og palestinere. Men UiB har aldri stilt seg nøytrale til konflikten.

Margareth Hagen er rektor ved Universitetet i Bergen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Rektoren presiserer at det er helt vanlig prosedyre av ledelsen å bruke tid på å vurdere arrangementer på campus.

– Men universitetet skal være et fritt sted for studenter å uttrykke seg politisk.

Det er en påstand studentene Salin og Jacobsen ikke kjenner seg igjen, sett i lys av hendelsene de har opplevd.

– Det handler om mulighetsrommet til å kunne ytre seg. Det har universitetene plikt og ansvar for å utfylle, sier Oline Sæther, leder av Norsk Studentorganisasjon.

– Om dette hadde skjedd en student som ikke sier ifra like hardt som meg, så tviler jeg på at auksjonen hadde blitt holdt, sier Emma.