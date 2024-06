– Vi antar at det vil kunne bli betydeleg utfordrande for heile drifta på flyplassen, seier Ørjan Hjortland, leiar for Unios streikekomite til NRK.

Ørjan Hjortland leiar Unios streikekomite, og er nestleiar i Politiets Fellesforbund. Foto: Politiets Fellesforbund

Måndag vart passkontor og vêrvarslinga ramma av Unios streik mot staten.

Allereie frå onsdag av varslar fagforbundet nok ei opptrapping av streiken. Då vil dei mellom anna ta ut over 50 meteorologar samla i Oslo og Bergen.

– Det vil kunne få betydelege konsekvensar for aktiviteten og leveransen innan vêrvarsel og stormvarsel til flytrafikk, til militær trafikk og for aktiviteten ut til sokkelen, seier Hjortland.

Avinor og Equinor seier måndag kveld til NRK at det er for tidleg å seie kva konsekvensar opptrappinga vil få for drifta deira. Dei vil komme tilbake til det tysdag.

– Kan ramme all lufttrafikk

Streiken til Unio starta 24. mai, og blei trappa opp for tredje gong måndag 3. juni. Då blei åtte meteorologar i Bergen og Oslo tekne ut i streik, opplyser Hjortland.

Men frå onsdag kan enno ei opptrapping få langt større konsekvensar, ifølgje fagforbundet.

– Det kan i stor grad ramme all lufttrafikk, både kommersiell og nyttetrafikk innan luftfart, held han fram.

Jonny Karlsen, talsperson for Forsvarets operative hovudkvarter, seier at streiken ikkje vil ramme helikoptera deira, då dei ikkje er avhengige av vervarselet.

Vidare meiner han at streiken ikkje vil få konsekvensar for dei før torsdag, då det berre skal vere éin meteorolog som leverer til Forsvaret som takast ut i streik, og han jobbar ikkje onsdag.

– Utover det er det vanskeleg å seie korleis streiken vil slå ut i praksis for Forsvaret per i dag, seier Karlsen.

Tek Sokkeldirektoratet ut i streik

Onsdagens streikeuttak vil elles ramme Sokkeldirektoratet i Stavanger, politiet på Gardermoen lufthamn, i Oslo og på Bergen lufthamn, ifølgje Unio.

Hjortland seier det for politiets del vil ramme vakt og beredskap, og ytterlegare gjere det vanskelegare med grensekontroll og dokumentkontroll på Flesland og Gardermoen.

På spørsmål om streikeuttaket vil lamme passkontrollen heilt, svarar han at det skal vere mogleg å sleppe gjennom.

– Kvifor gjer de dette?

– No er vi i ein situasjon der Akademikerne er tatt ut i tvungen lønsnemnd. Vi har eit tydeleg behov for at statsråden lyttar til oss og tek oss på alvor, seier Hjortland

Han seier den enkle løysinga på konflikten er at regjeringa forlengjer tariffavtalen dei inngjekk for to år sidan.

– Statsråden kan forlenge avtalen vi og så avsluttar vi denne streiken. Det er statsråden som har tvunge oss inn i situasjonen vi er i no, seier leiaren for Unios streikekomite.

NRK har førebels ikkje fått nokon kommentar frå forvaltningsminister Karianne Tung (Ap), som er part i saka.

Arbeidsministeren følger med

På spørsmål om regjeringa vurderer tvungen lønsnemnd overfor Unio, svarar arbeids- og integreringsminister Tonje Brenna (Ap) følgande:

– Det er partane som har ansvar for å finne ei løysing på konflikten. Arbeids- og inkluderingsdepartementet følger med på streiken på vanleg måte, seier Brenna.