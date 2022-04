– Det å fremstille det som noe fantastisk, skaper presset, sier Tobias Røren Riple (18).

Vi møter ham og medelevene på Amalie Skram Videregående skole i Bergen en varm vårdag.

Tre av ti unge har opplevd press til å debutere seksuelt.

Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra NRK.

– Vi jenter snakker veldig mye om sex, så det blir ofte en slags dominoeffekt, sier Tess Rostrup van Deun (17). – Og så har man jo et ønske om å bli voksen. Det er på en måte det første steget inn i voksenlivet.

«Alle andre har hatt det»

Lite kunnskap om sex og debutalder kan bidra til presset, ifølge Tore Holte Follestad i Sex og samfunn, som er et senter for seksuell helse.

Han er sexolog og er ofte i samtaler med unge.

– Det er tydelig at bildet de har av seksualitet ikke kommer av god seksualundervisning. Ofte er kilden porno og internett, og veldig sjeldent den gode samtalen med klassen eller familien, sier Follestad

I Norge har debutalderen vært stabil i flere tiår.

Litt flere jenter enn gutter føler på presset, viser undersøkelsen.

Jentene er også yngre. De er omtrent 17 år, mens guttene er rundt 18 år.

Men spennet er stort. Mange er langt yngre, og mange er langt eldre når de debuterer, ifølge Follestad.

– Skryter på seg erfaring

Flere av ungdommene han møter har en tanke om at «alle andre har hatt det».

– Men vi vet også at mange skryter på seg mer seksuell erfaring enn de strengt tatt har, sier han.

Kvaliteten på seksualundervisningen i norske klasserom er fortsatt ikke god nok, ifølge Follestad.

– Vi må snart ordne opp slik at seksualundervisningen skjer etter læringsmålene som faktisk finnes i læreplanen, sier han.

– Vi fikk utdelt en isopordildo og et kondom, og det var seksualundervisningen vi fikk, sier Tobias Røren Riple (18).

« Er jeg normal?»

Studentene i Medisinernes seksualopplysning Bergen (MSO) får mange spørsmål om hva som er normalt.

– Som hvordan skal en kropp eller et underliv se ut, hva er normal lengde på sex, hva er egentlig sex, sier Mille Bjørnsen (26), medisinstudent og leder i MSO.

STORT BEHOV: Medisinernes seksualopplysning blir leid inn for å holde kurs på ungdoms- og videregående skoler. Foto: Anna Sophie Lehne Drangsland / NRK

De opplever at det er stort behov for undervisningen deres.

Medisinstudenten sier de er opptatt av å vise mangfold, og ønsker en offentlig samtale om hva som er normalt.

– At man ikke snakker mer om debutalder er egentlig veldig trist. Mange føler at «nå er jeg sent ute hvis jeg er 18 år», men man er jo ikke det i det hele tatt, sier Bjørnsen.

– Folk aner ikke hvordan de skal forholde seg til sex når vennene dine debuterer tidlig, sier elevrådsleder Jenni Elvine Sandvik Brekke (18).

– Det blir i tillegg beskrevet som noe helt fantastisk og veldig hausset opp. Mange føler da at de burde hatt det i en viss alder, sier medisinstudent Bjørnsen.

Ønsker bedre seksualundervisning

De tre ungdommene i Bergen hadde seksualundervisning sist på ungdomstrinnet i 9. klasse.

Nå går de i andreklasse på videregående.

Elevene ønsker seg mer seksualundervisning, som er mer åpen, og mer fokus på hva man kan møte av seksuelt innhold på internett og TV.

SMØRER PÅ: Elevene tror mange smører på litt ekstra når de snakker om sex. Foto: Anna Sophie Lehne Drangsland / NRK

– Jeg tror hovedproblemet er seksualundervisningen. Vi har det kanskje i én naturfagstime i løpet av tre år. Det er for dårlig. Vi må prate mer om det på skolen, sier Sandvik Brekke.

Hun er enig med sexologen at mange unge lærer om sex fra porno.

– Du ikke hva som er normalt fordi du har sett på porno, noe som ikke er virkelighet, sier hun.