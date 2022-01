Denne uken fortalte NRK om Yasin, som står og venter på en utreisedato for å bli sendt tilbake til Afghanistan.

Han har fått nei til opphold i Norge. Det skjer selv om situasjonen i landet har vært kaotisk og uoversiktlig.

Han har fryktet datoen 31. januar, som Norge hadde satt som en utsettelse på alle utsendinger fra Norge til Afghanistan.

Nå opplyser Utlendingsnemnda (UNE) at de gjenopptar behandlingen av alle Afghanistan-saker, i en pressemelding.

Det kan også bety nytt håp for Yasin og familien.

– Nå føler jeg at det er håp. Det gjør meg veldig glad. Jeg håper de som er i samme situasjon får opphold og kan starte å leve normalt, sier Yasin til NRK.

Får sakene behandlet på ny

I pressemeldingen står det også at:

«Personer som har bedt om en omgjøring, og er gitt utsatt iverksetting, kan oppholde seg i Norge inntil deres sak er vurdert på nytt».

UNEs avgjørelse skjer etter at både SV og Rødt i dag krevde fullt amnesti for alle afghanere som søker opphold i Norge nå. Og at dem som har fått avslag får vedtaket omgjort.

– Jeg tror mange vil se urimeligheten i at vi evakuerer mennesker fra Afghanistan samtidig som vi returneres mennesker til det samme landet, sier SVs innvandringspolitiske talsperson Grete Wold til NRK.

– Det vil være å fare for å sende de rett til døden. Det må vi sikre at vi ikke gjør, derfor krever Rødt at vi sikrer et amnesti og stanser tvangsreturer, sier stortingsrepresentant Tobias Drevland fra Rødt.

Opphever utreisestopp

Selv om sakene blir behandlet på nytt, kan noen likevel få utreiseplikt etter den nye vurderingen. Norske myndigheter sin stans av returer til Afghanistan vil bli opphevet 1. mars.

Ifølge UNE er det 100 afghanske borgere i Norge som er omfattet av denne suspensjone, og alle disse vil få sakene vurdert på nytt.

Yasins advokat Erfan Tarin mener derimot at mye skal til for å bli nektet opphold i Norge.

– Ut fra min forståelse av hvordan situasjonen er i landet, og ut fra faglige råd, er retur av afghanske borgere til landet, uriktig og uetisk, sier Tarin til NRK.

For Yasin blir det nå en ny runde søkerunde om opphold.

– Jeg klarer ikke å helt å slappe av før jeg vet som skjer med min sak. Men det er håp nå, sier han.