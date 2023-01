Tror ikke E16 blir stengt lenge

Vegtrafikksentralen sier raset på E16 var en rotvelte, som dro med seg litt jord og småstein. Det ble først meldt om et stort ras. Det er ikke behov for at geolog undersøker området, og vegvesenet tror veien kan åpnes igjen innen en time eller to etter opprydning.