E16 stengt etter ras

E16 er stengt i Vaksdal mellom Langhelle- og Stavenestunnelen etter et steinras. Vegtrafikksentralen opplyser at en bil er truffet av deler av raset, men skal ifølge politiet kjørt videre. Ingen personer er skadet. Raset dekker en kjørebane. Det blir nå vurdert om en geolog må inn for å kontrollere stedet før veien kan åpnes igjen. Politiet og entreprenør er på stedet.