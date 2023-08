Redningsaksjonen etter tre savnede menn på kysten utenfor Bømlo i Sunnhordland i Vestland har foregått i hele natt.

I morgentimene i dag ble de funnet i god behold og hentet av en lettbåt fra kystvaktskipet «Tor», opplyser Hovedredningssentralen.

De ble først lokalisert av redningshelikopter fra Sola.

– De har overnattet ute på et sted som heter Vikøya nord for Bømlo. Der har de ligget godt i le for det fæle været som har vært, forteller Torgeir Espedal, redningsleder ved Hovedredningssentralen.

Turistene hadde gjennom natten gjort seg opp en nødbivuakk.

Da de ble funnet av redningsmannskapene hadde de dratt frem fiskeutstyret.

– De ble observert fiskende. De trenger ikke videre oppfølging fra helse, sier Espedal.

– De var i god form, og var på ferie tydeligvis, fortsetter han.

Hjelp fra frivillige

De savnede drog for å fiske i 11-tiden mandag formiddag.

HRS fikk melding om de savnede klokken 20 mandag kveld. Det antas at de savnede har vært på fisketur, men at uværet førte til at de ble værfaste på en holme.

– De meldte mandag kveld at de sto fast på en holme og ikke kom seg videre på grunn av uværet. De hadde kontakt med politiet tidligere på kvelden, men vi får nå ikke tak i dem.

Det sa redningsleder ved Hovedredningssentralen, Andreas Nesheim, til NRK i natt.

Klokka 06:26 opplyste HRS til NRK at søket fremdeles stod på for fullt.

Bømling Øystein Rolfsnes var en av de frivillige som på eget initiativ bidrog i leteaksjonen. Han forteller at lokale har bistått HRS med å resonnere rundt hvor de savnede kan ha befunnet seg, basert på opplysningene de selv gav:

– Det var sagt at de så en stor firkanta bygning og at de så et fyr, så da prøvde vi å resonnere. Det kan jo ha vært det store, nye bygget i Rubbestadneset de kan ha sett.

– Krevende søkeforhold

Redningsskøyter fra Haugesund, Leirvik og Bergen, samt kystvaktskipet KV Tor og et redningshelikopter bidrog i søket.

De savnede skal også ha vært i kontakt med kjentfolk tidligere på dagen om situasjonen de sto i, opplyser HRS.

Det er mange holmer i området, og det var usikkert hvilken de savnede befant seg på.

– Det er krevende søkeforhold på grunn av været. Vi leter nå i et stort område, fortalte Nesheim til NRK mens letingen pågikk.

Han opplyste om opptil fem meter høye bølger, og at det var mye vind og dårlig sikt på grunn av nedbør.

– Vi tror at de har gått tomme for strøm, og at det er årsaken til at vi ikke får kontakt med dem.