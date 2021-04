Begrensning av private sammenkomster til 2 personer utover egen husstand. Det tillates likevel at en husholdning som består av 1 eller 2 personer kan få besøk av flere så lenge de besøkende tilhører én annen husholdning. Inntil 10 personer totalt kan være samlet forutsatt at 1 meters avstandskravet kan overholdes.

Stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge er tillatt.