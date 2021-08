I sekstiden mandag kveld ble det gjennomført et råfrekt diamant-tyveri hos gullsmeden Maanesten på Lagunen storsenter.

Det eksklusive danske smykkemerket gjorde sitt inntog i Norge i 2018. Siden har gullsmedkjeden utvidet til de største norske byene, med stort hell.

Like heldige var ikke de ansatte da de mandag kveld oppdaget at butikkens to mest ekslusive ringer var borte.

For midt i åpningstiden, og med flere kunder i butikken, forsynte en kunde seg med to diamantringer fra en på tidspunktet ulåst monter. Ifølge de butikkansatte var gjerningspersonen en eldre mann.

STJÅLET: Disse to ringene ble stjålet fra Maanesten mandag kveld. Foto: Maanesten

Ringene har blitt håndlaget i India og ble tatt fra hjørnet av et forgylt skap hos gullsmeden. Rett under nesen på de ansatte.

Ringene har en verdi på henholdsvis 58.600 og 37.800 kroner.

– Jeg må innrømme at jeg er litt sjokkert. Når slikt skjer så tenker jeg jo gjerne at vi kanskje kunne fulgt bedre med, men slik det fremstår så virker dette planlagt, sier butikksjef Tonje Sydnes Salomonsen.

De ansatte kontaktet vekterene med en gang de oppdaget tyveriet. Forholdet er anmeldt til politiet.

– Det er jo klart at dette er ubehagelig for de ansatte, sier hun.

BUTIKKSJEF: Tonje Sydnes Salomonsen sier de ansatte er preget etter tyveriet. Foto: Christine Fagerbakke / NRK

Unike i Bergen

I motsetning til mange andre gullsmeder, har den danske smykkekjeden Maanesten valgt å la sine smykker være tilgjengelig for kundene.

– Hos oss kan folk både se og ta på smykkene. Det gjør oss litt unike. Det skaper også en lav terskel for å både se og prøve produktene, forklarer Salomonsen.

De dyreste blir oppbevart i et eget skap som ansatte må låse opp. Det var i et slikt skap ringene som nå er stjålet var oppbevart.

– Det er ikke så mange som kjøper disse ringene. De selges som oftest som forlovelsesringer og hver ring er litt unik, fortsetter Salomonsen.

Alle diamantringene er GIA-sertifiserte, som betyr at ringen har et sertifikat som har informasjon om diamantens kvalitet.

ÅPEN UTSTILLING: I motsetning til de fleste andre gullsmeder har Maanesten-kjeden valgt å la flere av smykkene ligge ute. Ringene som ble stjålet stod i et skap som kunne låses. Foto: Christine Fagerbakke / NRK

Vil etterforske saken

Politiet holder på å opprette en anmeldelse, og kan bekrefte at det er stålet verdigjenstander fra et ulåst skap i butikken.

Mandag kveld opplyste operasjonssentralen at politiet hadde spor å gå etter.

– Nå innhenter vi informasjon og sikrer video av hendelsen, sier Kristine Pettersen, seksjonsleder for patrulje og generell etterforskning i Bergen sør politistasjon.

Når anmeldelsen er opprettet, vil politiet fortsette etterforskningen og avhøre vitner.

UTSTILT: De to ringene som ble stjålet lå på de to tomme søylene i høyre hjørne. Foto: Christine Fagerbakke / NRK