I dag startet rettssaken i Hordaland tingrett i Bergen mot en kvinnelig lærer.

I 2021 og 2022 skal læreren ha sendt flere seksualiserte nakenvideoer og bilder via Snapchat til fire gutter hun var lærer for.

Kvinnen var toppløs, eller danset lettkledd i videoene.

– På Snapchat har hun blant annet sendt en video fra et solarium, en fra en seng og en hvor hun danset lettkledd, sa aktor og politiadvokat Eli Valheim i retten.

Kvinnen erkjenner ikke straffskyld.

Skal ha truet elev med bank

Guttene var i 13- og 14-årsalderen og hadde kvinnen som lærer ved en ungdomsskole i bergensområdet.

På et tidspunkt skal læreren ha forsøkt å bestikke en av elevene med karakteren seks, dersom han ikke viste videoene til noen.

Tonen skal deretter ha endret seg og læreren skal ha truet eleven med å sende personer etter ham, dersom han viste videoene til noen.

– Da hun sa det ble jeg redd og blokket henne på Snapchat. Det var veldig ekkelt å være på skolen og ha henne som lærer da. Jeg ville ikke komme på skolen lenger, sa gutten i avhør.

– Hva var du redd for? spurte politibetjenten som avhørte gutten.

– Jeg var redd noen skulle banke meg. Hun hadde tidligere vist meg videoer av menn hun hadde lagt med som var veldig store med mye muskler.

Det er ventet at den tiltalte kvinnen skal forklare seg i retten tirsdag. Hun erkjenner ikke straffskyld. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Følte seg mistenkeliggjort

Bistandsadvokat for tre av de fornærmede, Cecilie Wallevik, viste i retten til hvor belastende det var for guttene at de opplevde å ikke bli tatt på alvor hverken av skolen eller politi, da videoene fra læreren først ble varslet om.

Det var da en avdelingsleder ved ungdomsskolen som kontaktet politiet, etter rykter om at elever hadde sett nakenbilder av en kvinnelig lærer i 30-årene.

Politiet undersøkte først om elever hadde hacket lærerens telefon.

– De fornærmede opplevde at de innledningsvis i politiets etterforskning, ble anklaget for å ha gjort noe galt, sa Wallevik.

Advokat Cecilie Wallevik representerer tre av de fornærmede guttene. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Inviterte elever hjem til seg

I retten fortalte politiadvokat Valheim at to elever på et tidspunkt var hjemme hos læreren.

Årsaken, såkalt «seksualundervisning», ifølge Valheim.

Hun fortalte retten hvordan en av guttene på dette tidspunktet hadde fått kjæreste, og da skulle få «seksualundervisning» av læreren.

Hjemme hos læreren fikk en av tenåringsguttene beskjed om at han skulle få ta på kvinnen i 30-årene.

Erik Johan Mjelde er bistandsadvokat for en av de fornærmede. I retten viste han også til hvor uheldig det har vært at guttene selv ble mistenkeliggjort. Foto: NRK

Tilrettelagte avhør: – Jeg skjønte ingenting

Retten fikk se opptak av tilrettelagte avhør av de fornærmede barna.

I hettegenser og joggebukse møtte ett av dem opp hos barnehuset.

Med armene i kors, satt gutten seg ned i stolen og så opp på politibetjenten.

– Husk at du ikke er her fordi du har gjort noe galt. Det har du ikke, sa politibetjenten.

Etter en prat om hva gutten likte aller best, venner og båter, begynte han forsiktig å fortelle om læreren.

Den kvinnelige læreren skal ha lagt gutten til på Snapchat tidlig i skoleåret.

– Hun addet meg på Snapchat og jeg addet henne tilbake. Det var veldig greit når jeg lurte på ting om skolen, og hun svarte, sa gutten i avhør.

Rundt juletider endret kommunikasjonen seg. Læreren skal da ha sendt det politiet definerer som nakenvideoer på Snapchat.

– Hun stod på et bad og snudde seg rundt. Hun hadde bare på seg en svart truse. Hun tok hendene opp på brystene sånn her, sa gutten og demonstrerte.

– Folk trodde ikke på oss

– Hva tenkte du da fikk videoen? spurte politibetjenten.

– Jeg skjønte ingenting. Jeg trodde det var kødd først, men jeg hadde jo hatt henne på Snapchat lenge og visste at det var henne, svarte gutten som da var 13 år gammel.

Han la til:

– Jeg tenkte jeg måtte si det til rektor, men læreren sa at det kunne jeg ikke for da hadde hun havnet i fengsel lenge.

Gutten fortalte at han følte det var ubehagelig å være i nærheten av læreren på skolen, og at han gjorde det han kunne for å unngå henne.

– Hun ville hele tiden snakke med meg på skolen, men jeg sa jeg ikke ville. Da sa hun at jeg hadde plikt til å snakke med henne fordi hun var lærer. Da bare løp jeg vekk.

Det er satt av tre dager til rettssaken i Hordaland tingrett. På rettens første dag, ble det spilt opptak av tilrettelagte avhør av barna. Foto: Oskar Rennedal / NRK

I avhøret ser man gutten lene seg fremover på stolen og se politibetjenten i øynene.

13-åringen forteller så om hvordan han fikk vite at han ikke var den eneste som hadde fått slike videoer fra læreren, om hvordan det ble pratet om blant elever på skolen og om hvordan han selv og flere av guttene som hadde fått videoer forsøkte å si fra.

– Folk trodde ikke på oss. Men vi skjønner forskjellen på lek og alvor.