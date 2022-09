Tilrår at Kinn kommune held fram som samla kommune

Statsforvaltaren tilrår at Kinn kommune held fram. Vedtaket i kommunestyret veg tungt, skriv Statsforvaltar Liv Signe Navarsete til Kommunal- og distriktsdepartementet, og tilrår at Kinn kommune held fram som samla kommune. Det skriv Fjordenes Tidende. Kommunestyret har vedteke at Kinn kommune held fram som eigen kommune. Statsforvaltaren i Vestland sluttar seg til vedtaket, og tilrår at Kinn kommune ikkje blir delt og såleis held fram som eigen kommune.