Bonde Sigurd Birkeland møter rike investorer i tvist om gård

NRK har tidligere skrevet at familiegården til bergensbonde Sigurd Birkeland står på spill i striden den hardt pressede kaffearvingen Berent Friele har med tre investorer på Østlandet og i Sveits.

I dag møttes partene i retten. Rettssaken er berammet til tre dager.

Årsaken er at gården på 143 mål ble stilt som sikkerhet for et gråmarkedslån på 30 millioner kroner den hardt pressede kaffearvingen Berent Friele tok opp i 2021 hos de tre investorene.

Friele skal da ha vært på desperat pengejakt for å betjene lån han hadde til FN-organisasjonen UNOPS, ifølge DN.

For å stille gården som sikkerhet skal Birkeland ha blitt forespeilet betaling. NRK er ikke kjent med størrelsen på betalingen.

Birkeland mener at pantet på gården er ugyldig.

Friele gikk selv personlig konkurs i mars, og hans investeringsselskap Neutrom Holding AS er begjært konkurs. De tre investorene som ga lånet og nå forsøker å få Birkelands gård tvangssolgt er:

* Eiendomsmilliardær Edgar Haugen.

* Eksadvokat og investor Einar Jørgen Greve.

* Eiendomsinvestor Knut Marius Bull Stokke

De forsøkte å få gården tvangsolgt allerede i 2022, men fikk ikke medhold i to rettsinstanser. Nå forsøker investorene på nytt å få dekket gjelden Friele skal ha misligholdt, som skal være på 29,5 millioner kroner pluss renter.