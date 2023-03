Jørgen Bolstad, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitskap, UiO

– KrF kan vere ferdig som eit landsdekkjande parti, men det betyr ikkje nødvendigvis at dei er ferdige som ein maktfaktor. Sjølv eit parti med tre mandat kan fort hamne på vippen og bestemme kven som sit i regjering. Problemet for KrF er at pilene har peika nedover i lang tid, og slik sett ser det ikkje så lyst ut. Samtidig kan det sjølvsagt alltid snu, og dei treng ikkje tiltrekkje seg så veldig mange fleire veljarar enn i 2021 for å komme over sperregrensa i 2025. Det er absolutt mogleg å det til, men det ser ikkje hovudsakleg sannsynleg ut akkurat no.

Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen

– Eg trur det er for tidleg å skrive dødsattesten. Sekulariseringa i samfunnet har tært hardt på oppslutninga, og dei slit tungt med å nå utover Bibelbeltet. Men viss nye politiske vindar byrjar å blåse som favoriserer sakene dei har sakseigarskap til, er det ikkje så mykje som skal til for å vippe dei over 4 prosent nasjonalt.



Anders Todal Jenssen, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitskap, NTNU

– Om KrF ligg nær sperregrensa, kan KrF bli strategisk viktig og få taktiske støttestemmer. Slik KD fekk i mange år i Sverige. Problemet er at om Venstre også er nær sperregrensa, vil dei aktuelle taktiske veljarane (H-sympatisørar) heller stemme Venstre enn KrF.

Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitskap ved UiT Noregs arktiske universitet

– Forskjellen på parti som har slite og komme tilbake, til dømes Venstre, Raudt og MDG, er at det parti som tilhøyrer partifamiliar som har gjort det bra ved andre europeiske/skandinaviske val. Knut Arild Hareides prosjekt ville markert ein endeleg slutt på motkulturpartiet som oppstod i protest mot liberal teologi og eit kristendomsfiendtleg Arbeiderparti, og då heller fokusere på saker som ville gi partiet mest gjennomslag i dei politiske sakene. Samtidig er det grunn til å stille spørsmål om det ville ha vore nok til å byggje eit fireprosent-parti. At partiet Sentrum gjorde det såpass svakt ved stortingsvalet er ein indikasjon på at det neppe er nok.

Aslak Bonde, politisk kommentator i Morgenbladet

– Det er ingen tvil om at partiet som landspartiet har vorte svekt, og det gjer ganske sikkert at tilfanget av nye tillitsvalde over heile landet er dårleg. I tillegg har KrF alltid hatt ganske mange eldre på listene. Då seier deg seg sjølv at dei i nokre kommunar må gi opp. Men derfrå til å seie at KrF no er borte som maktfaktor i norsk politikk, er eit langt stykke å gå.

Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

– I teorien er det mogleg at KrF kan svinge seg opp igjen. Når det er sagt, har KrF gjort nokre katastrofalt dårlege strategisk vurderingar. Dei har valt å bli eit blått parti, det er for så vidt greitt i veljarkonkurransen. Men så har dei samtidig profilert seg snevert som livssynsparti i staden for å vere breie. Dei har ingen appell utanfor den kristne leiren, og det går ikkje når dei samtidig har sagt farvel til alle som ikkje er blå. Då blir det få igjen.

Elisabeth Ivarsflaten, professor ved Institutt for politikk og forvaltning, UiB

– At regjeringa er så upopulær vil sannsynlegvis gagne opposisjonspartia til hausten. Også KrF, særleg i kjerneområda der dei har synlege og kjende politikarar og organisatoriske musklar. Vidare kan den raske utviklinga knytt til likestilling, reproduktive rettar og barneoppseding representere ei moglegheit for KrF til å mobilisere. Ikkje berre det vesle segmentet med svært konservative verdiar, men også det litt breiare laget som synest retninga på utviklinga er ok, men at ho går for fort.