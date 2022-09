Streikende lærer Lill innrømmer at hun kjenner på en «uro» for elevene

– Jeg kan stå streikevakt her og tenke at streiken og opptrappingen var uunngåelig. Men nå når det drar seg til – det har gått to uker og vi ser en tredje – så blir det en uro. Elevene er vekke og vi har et skoleår vi skal tilbake til.

Det sier Lill Kalleklev Almås.

Hun er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og jobber som lærer på Amalie Skram videregående skole i Bergen. Hun understreker at de er høyt motiverte for å streike.

Onsdag varslet Utdanningsforbundet at de vil trappe streiken opp ytterligere neste tirsdag. Nær 6500 lærere vil da være i streik.

Årsaken er at fagforeningen og arbeidsgiverorganisasjonen KS ikke klarer å bli enige om hvor mye mer lærerne skal få i lønn. KS har tilbudt en ramme som vil øke deres lønnskostnader med 3,84 prosent.

Også Almås' kollega Tone Taule, tenker også mye på elevene.

– Det er tungt fordi jeg tenker på alle de elevene som går glipp av undervisning. De føler jeg med. Det synes jeg er skikkelig leit, sier hun.

Frode Kyrkjebø, daglig leder i KS Vestland og motparten i streiken, kaster ballen over til lærerne.

– Streik er et legitimt virkemiddel, men når det er lærerorganisasjonene som velger å bruke det virkemiddelet, så er det de som må ta konsekvensene av streiken og det at mange barn og unge ikke får den starten på skoleåret som de burde hatt, sier han.

Foto: NRK VESTLAND

Vet ikke hvor smertegrensen går

– Jeg har selv unger som er rammet av streiken, men vi må heve blikket litt. Vi må ha flere tanker i hodet samtidig, sier Almås og utdyper:

– Det er ikke lærerne som streiker av rent egoistiske grunner. Det er streik for lønnsutvikling, syn på kompetanse og på denne etaten. Det er rart å be oss ha et ansvar. KS har fått et mandat og jeg mener det faktisk ikke er oppfylt. Streiken er en direkte konsekvens av det.

– Hvor går smertegrensen for hva som vil gi en god nok skolegang?

– Nei, jeg vet ikke, sier Almås.

Disse skolene rammes av streik tirsdag Ekspandér faktaboks ARENDAL KOMMUNE:

Asdal skole

Birkenlund skole

Hisøy skole 1-10 skoler

Moltemyr skole

Nedenes skole

Roligheden skole barne-/ungdomstrinnet

Stinta skole barne- og ungdomstrinnet

Stuenes skole barne- og ungdomstrinn BERGEN KOMMUNE:

Blokkhaugen skole

Breimyra skole

Garnes ungdomsskule

Holen skole

Hop oppveksttun skole

Kirkevoll skole

Kjøkkelvik skole

Kyrkjekrinsen skole

Lynghaug skole

Mjølkeråen skole

Nattland oppveksttun - skole

Ny krohnborg skole

Olsvik skole

Ortun skole

Rothaugen skole

Rå skole

Rådalslien skole

Sandgotna skole

Skranevatnet skole

Storetveit skole

Ytrebygda skole

Åstveit skole BODØ KOMMUNE:

Alstad barneskole

Aspåsen skole

Bankgata ungdomskole

Bodø kulturskole

Bodøsjøen skole

Grønnåsen skole

Hunstad barneskole

Kjerringøy oppvekstsenter avd skole

Løpsmark skole

Mørkvedbukta skole

Mørkvedmarka skole

Rønvik skole

Saltstraumen skole

Saltvern skole

Skaug oppvekstsenter

Skjerstad oppvekstsenter

Tverlandet skole

Østbyen skole BÆRUM KOMMUNE:

Anna Krefting skole

Bekkestua barneskole

Bjørnegård skole

Blommenholm skole

Bryn og Hammerbakken skole Bryn skole

Bryn og Hammerbakken skole Hammerbakken skole

Eikeli skole

Eiksmarka skole

Eineåsen skole avdeling Gommerud

Emma Hjorth skole

Evje skole

Gjettum skole

Grav skole

Gullhaug skole

Haslum skole

Hauger skole

Hosle skole

Hosletoppen skole

Hundsund ungdomsskole

Høvik skole

Høvik verk skole

Jar skole

Jong skole

Levre skole

Lommedalen skole

Lysaker skole

Løkeberg skole

Mølladammen ungdomsskole

Oksenøya skole

Ringstabekk skole

Rykkinn skole

Skui skole

Snarøya skole

Stabekk skole

Storøya skole

Tanum skole

Vøyenenga skole

Østerås skole GJØVIK KOMMUNE:

Bjørnsveen ungdomsskole

Blomhaug skole

Fredheim skole

Kopperud skole

Snertingdal skole



HARSTAD KOMMUNE:

Bergseng skole

Harstad skole 1 - 7 skole

Kanebogen skole

Kila skole

Medkila skole

Seljestad barneskole

Stangnes skole

Sørvik skole

Øyriket oppvekstsenter avd skole HAUGESUND KOMMUNE:

Austrheim skole

Gard skole

Hauge skole

Rossabø skole

Skåredalen skole

Solvang skole INDRE ØSTFOLD KOMMUNE:

Askimbyen skole

Båstad skole

Grøtvedt skole

Hovin skole

Knapstad barne- og ungdomsskole

Korsgård skole

Mysen skole

Rom skole

Spydeberg skole

Trømborg skole



LILLESTRØM KOMMUNE:

Asak skole

Bingsfoss ungdomsskole

Bråtejordet skole

Frogner skole

Kjeller skole

Stav skole

Sten-tærud skole

Vigernes skole

Åsenhangen skole MODUM KOMMUNE:

Buskerud skole

Enger skole

Modum kommune undervisningskontoret

Stalsberg skole

Sysle skole

Vikersund skole MOLDE KOMMUNE:

Bergmo ungdomsskole

Skjevik barne- og ungdomsskole

Vågsetra barne- og ungdomsskole MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE:

Romsdal videregående skole NORDLAND FYLKESKOMMUNE:

Bodin videregående skole

Bodø videregående skole PORSGRUNN KOMMUNE:

Borge skole

Brattås skole

Brevik oppvekstsenter avd skole

Grønli skole

Heistadskolene avd barn

Heistadskolene avd ungdom

Klevstrand skole

Myrene skole

Stridsklev skole

Stridsklev ungdomsskole

Tveten skole

Vestsiden skole ROGALAND FYLKESKOMMUNE:

Bryne vidaregåande skule

Karmsund videregående skole STEINKJER KOMMUNE:

Egge barneskole

Egge ungdomsskole

Malm skole

Mære skole

Steinkjer skole

Steinkjer ungdomsskole STJØRDAL KOMMUNE:

Fosslia skole

Hegra barneskole

Kvislabakken skole

Lånke skole

Skatval skole TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE:

Breivang videregående skole

Heggen videregående skole

Kvaløya videregående skole TROMSØ KOMMUNE:

Grønnåsen skole

Sommerlyst skole

Tromstun skole TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE:

Byåsen videregående skole

Strinda videregående skole

Thora storm videregående skole

Tiller videregående skole

Trondheim katedralskole VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE:

Fagskolen Vestfold og Telemark avd Porsgrunn VESTLAND FYLKESKOMMUNE:

Årstad videregående skole VIKEN FYLKESKOMMUNE:

Lillestrøm videregående skole

Dønski videregående skole

Eikeli videregående skole

Nadderud videregående skole

Rosenvilde videregående skole

Rud videregående skole

Sandvika videregående skole

Stabekk videregående skole

Sørumsand videregående skole

Almås forteller om høy motivasjon ved inngangen til forhandlingene, men er skuffet over tilbudet til KS.

– Jeg føler ikke at jeg får betalt for den lange utdanningen min, sier Almås.

Etter 16 år som lektor med opprykk tjener hun rundt 700.000 kroner i året. Almås føler ikke at lønnen står i stil med erfaringen.

Streiker for de eldste

Leder i Utdanningsforbundet i Vestland, Bente Myrtveit, bekrefter at de er misfornøyd med lønnen til de eldste og høyest utdannede.

– Vi streiker for å synliggjøre mindrelønnsutviklingen de eldste og høyest utdannede har gjennomgått de siste seks oppgjørene, sier Myrtveit.

I oppgjørene fra 2016 til 2021 har lærerne hatt en samlet vekst på 12,1 prosent, noe som er lavere enn for eksempel andre kommune- og statsansatte. Andre kommunalt ansatte har hatt samlet lønnsvekst på 14,8 prosent siste fem år, mens ansatte i helseforetakene har fått 16,8 prosent lønnsvekst.

– FOR UTDANNING OG ALDER: Leder i Utdanningsforbundet i Vestland, Bente Myrtveit, sier organisasjonen er særlig misfornøyd med lønnen de eldste og de høyst utdannede. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Vi har jo kommet til enighet i lønnsoppgjøret med 37 av 40 fagorganisasjoner, så det er klart at handlingsrommet er lite og det er vanskelig å si hva det kan ha å si for varigheten av streiken. Men det er klart at det sier noe om mulige løsninger man kan komme frem til, sier Kyrkjebø i KS.

– Dramatisk

– Nå trappes streiken opp, hva tror du det vil føre til?

– Vi håper den vil presse frem en løsning. Dette er dramatisk for de som har vært i streik i flere uker. Jeg synes det er helt utrolig at KS forholder seg passiv til dette, sier Almås og legger til:

– Vi ser i media at foreldre ikke er fornøyd. Som sagt, jeg har også barn som er rammet av streik, men vi må tenke at dette handler om at folk skal være villige til å jobbe i skolen.