– Det er heilt utruleg. Man trur det ikkje før man ser det, seier vaktleiar Richard Saure.

Lange fingrar av metall riv isoporen i småbitar. Den nye pressmaskina på gjenvinningsstasjonen ved Skogsvåg i Øygarden er brutal, men effektiv.

Ut kjem ei kompakt isoporblokk, klar til transport for gjenvinning.

Isopor er eit plastprodukt med meir enn femti års nedbrytingstid. I verdssamanheng er plastproduktet det ein finn nest mest av som marint avfall i havet.

Likevel blir svært lite av det innleverte isoporavfall ved norske avfallsanlegg resirkulert. Det aller meste blir brent, slik det også blir når isoporemballasjen hamnar i restavfallet heime.

Fakta: EPS (Ekspandert polystyren) Ekspandér faktaboks EPS (Ekspandert polystyren), ofte kalla isopor, er eit lett plastmateriale som blir brukt i mange former for emballasje og kassar.

EPS består av 98 prosent luft og to prosent polyester, og er eit robust og lett material.

Typiske isoporemballasjar er transportkassar, fiskekassar og emballasje rundt varer.

EPS skal ikkje sorterast saman med plastemballasjen. Den er statisk, klistrar seg fast og lar seg difor ikkje sortera ut på gjenvinningsanlegga.

Små mengder EPS som får plass i en søppelpose kan kastast i restavfallet. Større mengder skal leverast til nærate gjenvinningsstasjon.

Isopor ® og Styrofoam er to ulike produsentar av denne typen emballasje. Kjelder: sortere.no

TO I LANDET: No finst det isoporpressarar ved to returstasjonar i landet; ei i Øygarden og ei i Stavanger. Foto: Åge Algerøy

Vinn-vinn

Vaktleiaren trur at mange føler på frustrasjon etter man har vore på handletur og komne heim med mykje papp- eller isoporemballasje.

– No inviterer vi alle til å koma hit og levera isopor, gratis. Dette er vinn-vinn og skal koma alle ledd til gode, seier han.

Fordi isopor består av 98 prosent luft, har det vore vanskeleg å komprimera og dyrt å transportera til gjenvinning.

– Tanken her er at ein får pressa ut lufta, gjer det til ein kompakt masse, som deretter kan fraktast økovennleg til eit gjenvinningsanlegg, seier Saure.

ISOPOR PÅ AVVEGE: EPS-avfall er eit stort problem i naturen. Her langs Glomma i Fredrikstad. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Veksande trend

Fagsjef for emballasje Eva Therese Maritdatter i Norsirk trur at det blir ein veksande interesse for gjenvinning av isopor framover.

– Dette er starten på ein trend. Vårt mål er at alt avfall som kan gå i et sirkulært kretsløp, skal gjera det, seier ho.

Selskapet, som er eitt av to returselskap for emballasje i Noreg, har no plassert ut to pressmaskiner i eit forsøk på å auka gjenvinninga av «verstingstoffet».

No finst det isoporpresser både i Øygarden og i Stavanger.

– Med denne metoden kan me garantera at me kan gjenvinna 90 prosent av det som blir komprimert, estimerer Maritdatter.

Marin forsøpling Ekspandér faktaboks Det er påvist store mengder marint avfall langs norskekysten og på Svalbard. Det meste av dette har trolig sin opprinnelse fra landbasert kilder, men mye stammer også fra fiskeflåten, som for eksempel tapte fiskegarn og tau, samt andre sjøbaserte kilder.

I tillegg mottar vi som "nedstrømsland" betydelige mengder langtransportert avfall fra nord-europeiske land og havområder, særlig fra Nordsjøen og Østersjøen.

Selv om vi har begrenset kunnskap om nøyaktig hvor mye avfall som befinner seg i norske havområder, hersker det ingen tvil om at marin forsøpling er et omfattende miljøproblem i Norge. Materialer som har svært lang nedbrytningstid, som plast og isopor, utgjør et spesielt problem. Kilde: Miljøstatus.no

Versting på havet

Naturvernforbundet har tidlegare tatt til orde for eit forbod mot isopor i sjøen, etter episodar der strender har vore tilsølt av bitte små isoporbitar.

Materiale som har svært lang nedbrytingstid, som plast og isopor, utgjer eit spesielt problem som marint avfall.

Det er ein av grunnane til at Norsirk har plassert ei av pressene i den langstrakte kystkommunen Øygarden.

– Me har allereie merka stor interesse for å levera isopor, både frå private og næringsliv, seier Saure.