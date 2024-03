Fredag formiddag gikk det et større steinskred over fylkesvei 5683, mellom Rørvika og Haukedal, i Sunnfjord.

Haukedalsvegen er den eneste veien inn og ut av Haukedalen.

Innbyggerne i Haukedalen er helt innesperret som følge av raset. Det får konsekvenser for barn i barnehage, barneskole og på ungdomsskolen. De kommer seg ikke hjem.

Det er minst ett barnehagebarn og elleve elever på Holsen skule og barnehage som er rammet.

– Elevene er på skolen. De kom seg forbi raset før det gikk, sier Andreas Fonn Macsik i Sunnfjord kommune.

Ungdomsskoleelevene som bor i Haukedalen går på Halbrend skole i Førde. Heller ikke disse kommer seg hjem i dag.

– Vi er veldig glad for at barna kom seg til skole og barnehage før raset gikk, for skoleveien er jo rasutsatt, sier rektor Per Inge Seime.

Familie på «rett» side stiller opp

Det bor 92 personer i Haukedalen. Fire barn går i barnehage på Holsen, elleve på barneskolen og seks på ungdomsskolen. Tre elever går på videregående skole.

Macsik forteller at rektor har satt i gang tiltak på skolen. Bemanningen er styrket for å ta vare på elevene fram til de kan komme seg hjem.

– Elevene er godt ivaretatt på Holsen skule, sier Macsik.

– Når kan de komme seg hjem?

– Det blir jo når vegen er åpnet og klarert igjen, vil jeg tro.

Foreløpig er meldingen fra Statens vegvesen at det vil skje først lørdag ved 13-tiden.

Flere av elevene har besteforeldre, venner og familie på «rett» side av raset som stiller opp.

I tillegg har skolen gitt tilbud om at elevene kan bli der fram til en løsning kommer i orden.

Rektor har dialog med hjemmene for å få avklart hvordan de skal ta vare på barna.

– Når vi sendte ut meldinger i dag tidlig, så hadde vi en tanke om at det kanskje kunne bli langvarig, sier rektor. Han forteller at de nå har kontroll på hva alle barna skal.

– Det ser ut som det går trygt og godt for alle.

Steinskredet har gått like utenfor tunnelmunningen. Foto: Lillian Søviknes Birkeland

Fredag ved 14-tiden har en geolog vært på befaring i området. Lørdag er planen å spyle fjellsiden med helikopter for å renske resten, da det er steiner i fjellsiden som er i bevegelse.

Holdt på å kjøre inn i raset

Veronica Kvamme Myhren var på vei til jobb i Førde da hun oppdaget steinblokkene rett på utsiden av tunnelen.

– Jeg holdt faktisk på å kjøre inn i det. Jeg kom helt fram til raset før jeg så at det var der, og da måtte jeg bare snu og kjøre hjem igjen, forteller hun.

– Jeg tror jeg kom dit omtrent rett etter at raset hadde gått, så det er jo litt skummelt å tenke på hva som hadde skjedd hvis jeg hadde reist litt tidligere, sier 21-åringen.

Også rektor Seim er urolig for den rasutsatte veien.

– Jeg skjønner jo også elever som kan bli uroet når det er sånn. Dette var jo like utenfor tunnelåpninga.

Foto: Veronica Kvamme Myhren

– Kommer stein jevnt og trutt

Etter at NRK snakket med Myhren fredag formiddag, fortsatte det å gå ras over veien.

– Det raser fremdeles der inne, så det kommer ned stein jevnt og trutt fra fjellsiden, sier trafikkoperatør Jørgen Bødtker.

Veien er foreløpig stengt til lørdag klokken 15, i påvente av at et renskelag kan sette i gang med ryddearbeid.

– Det skal være to store steiner på vel en kubikkmeter som har kommet ned, i tillegg til en del småstein. Det ligger ganske mye stein og trær i munningen, og det er ganske store masser som har kommet ned, fortsetter Bødtker i 12-tiden fredag.

Ifølge Bødtker er veien lite trafikkert. Men Lillian Søviknes Birkeland, som i likhet med Myhren bor i Haukedalen, skaper det problemer med å komme seg på jobb.

– Det har aldri gått et slikt steinras her. Noen ganger faller det selvfølgelig is eller stein ned i veien, men dette var faktisk litt dramatisk. Og denne gangen var det jo veldig store steiner.

Større rasfare for tiden

Veronica Kvamme Myhren bor i Gjerland i Haukedalen, og er nå innesperret på grunn av raset.

– Jeg blir ikke redd for å kjøre på veien igjen, men jeg håper at de sikrer fjellsiden godt slik at det ikke går flere ras der i nærmeste framtid.

Med blå himmel og strålende sol, var det ekstra overraskende at det gikk et ras nettopp der, synes Myhren.

– Jeg trodde ikke i dag skulle være dagen det gikk ras. Du tenker jo gjerne at raset går når det er stygt svær eller når ting begynner å tine, så jeg hadde ikke sett for meg det i dag når det er strålende sol og minusgrader der ute.

Men det er faktisk større rasfare på grunn av temperaturendringene for tiden, ifølge Bødtker ved Vegtrafikksentralen.

– På generell basis er vi i en tid der vi har frost om natten, fuktigheten sprenger på også kommer gjerne solen på dagtid og tørker ut det som holder fast stein og andre gjenstander i fjellsiden. Vi er jo i en tid der rasfaren generelt er litt større.