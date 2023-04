I løpet av den nesten to år lange reisen har Statsraaden reist nesten 60.000 nautiske mil og besøkt 37 havner i 24 forskjellige land.

– Det har vært en eventyrlig og krevende reise. Det har blitt mye større enn vi noen gang trodde var mulig, sier Haakon Vatle.

Vatle er direktør for Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, men han er også ekspedisjonsleder for jordomseilingen.

Med godt meldte værforhold på Bryggen i Bergen var det duket for en folkefest. Kong Harald er på plass for å ta imot skipet når det legger til kai.

– Det kunne ikke blitt en større ære for alle som har vært med på dette over så lang tid at selveste Hans Majestet Kong Harald kommer og ønsker skipet tilbake til Bergen, sier Vatle.

Tidligere på dagen var det en kortesje inn til Vågen, før Norges største seilskip seilte alene inn til Bryggen.

Skuten ble lørdag formiddag fulgt av en stor konvoi båter inn Byfjorden i Bergen. Foto: Sigurd Hamre / NRK

– En verdensambassadør for havet

Statsraaden har vært på jordomseiling i forbindelse med prosjektet «One Ocean Expedition», en tjue måneders jordomseiling som er en del av FNs havforskningstiår.

Om bord i skipet har det i løpet av reisen vært både studenter fra ulike universiteter, kadetter, forskere og forskjellige toktmannskap.

– Formålet med ekspedisjonen har vært å skape oppmerksomhet, og dele kunnskap om havets viktige rolle for en bærekraftig utvikling, forklarer Vatle.

Vatle forteller videre at mottagelsen rundt om i verden har vært god og at de opplever å ha nådd målet om å skape mer oppmerksomhet om havet.

– Lehmkuhl er blitt en verdensambassadør for havet, sier Vatle.

Forskningsekspedisjonen har også fått kritikk for de mange bergenske samfunns- og næringslivstoppene som underveis har flydd «halve jorden rundt» for å delta noen dager som gjester ombord.

BTs politiske redaktør heller derfor også litt malurt i festbegeret i dag, og kaller bærekraftsseilasen «klimahykleri».

Varm velkomst da Bergens stolthet la til kai. Foto: Vigdis Holmaas / NRK

Fokus på en bærekraftig utnyttelse av havet

Hjemkomsten til seilskuten markerer startskuddet for den første utgaven av One Ocean Week. Arrangementet fokuserer på hvordan man kan oppnå en bærekraftig utnyttelse av havet.

Dette skal være et årlig arrangement som skal skape oppmerksomhet, og dele kunnskap, om den viktige rollen havet har for bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv, skriver arrangørene selv.

Se bildene fra hjemkomsten og folkefesten av Bergens stolthet:

Mange store og små båter fulgte seilskuten den siste etappen inn til Bergen. Foto: Dyveke Buanes / NRK

Fontenen som hilste seilskuten. Foto: One Ocean Week

Gastene ombord hilste tilskuerne med sang fra master og dekk under innseilingen. Foto: One Ocean Week

Innseilingen til Vågen i Bergen. Foto: One Ocean Week

Etter tjue måneder på jordomseiling er Statsraaden omsider hjemme ved Bryggen igjen. Foto: Sigurd Hamre / NRK