Statkraft kuttar fastprisen etter oppvaskmøte

Statkraft kuttar fastprisen etter påtrykk frå næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). For ein treårsavtale med oppstart 1. mars med flatt uttak i straumområde N02, altså Sørvest-Noreg, er prisen redusert med over ti prosent, frå over 110 øre per kilowattime til 98,63 øre.