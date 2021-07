Torsdag ettermiddag fall ein stein ned frå taket i Trodaltunnelen på E39 i Masfjorden. Ein personbil blei fullstendig knust og ein annan punkterte etter å ha køyrd inn i steinen.

Utruleg nok blei ingen skadde.

– Sjåføren hadde englevakt, det er snakk om millisekundar og millimeter, sa eit vitne til NRK.

I mange timar var hovudfartsåra mellom Bergen og Ålesund stengd. Etter å ha inspisert den 848 meter lange tunnelen på ny, opna Vegtrafikksentralen tunnelane som blei stengde.

KNUST: Taket på personbilen blei knust av den eitt tonn tunge steinen. Føraren av bilen, ein mann i 40-åra, kom uskadd frå ulukka. Foto: NRK tipsar

Nyleg gått gjennom oppgradering

Ulukkestunnelen, bygd i 1986, er blant mange som dei siste åra har vore gjennom oppgraderingar på E39. I 2018 blei anbodet lyst ut.

Kontrakten på over hundre millionar kroner innebar oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjonar, anlegg og byggteknikk, samt trafikkavvikling under arbeidsperioden.

Seinaste i juni/juli var det inspeksjon i tunnelen.

Statens vegvesen beklagar no på det sterkaste steinnedfallet i Trodaltunnelen på E39 torsdag.

– Det viktigaste er menneskeliv ikkje gjekk tapt, og det er vi glade for, seier avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen Drift og vedlikehold region vest.

LANGE KØAR: Vitne NRK snakka med omtalte situasjonen som kaotisk etter at steinen fall ned inne i tunnelen. Foto: Tipsar

Inspiserte tre dagar før

Siste inspeksjon vart sluttført berre tre dagar før hendinga. Tunnelen har i tillegg gjennomgått ei stor oppgradering som starta i 2019 og vart avslutta i 2020.

Ifølge Finden vil inspeksjonar vanlegvis avdekke laust materiale i tunnelane, men ikkje alltid.

– Geologi ikkje er ein eksakt vitenskap. Fjell er eit materiale som er i bevegelse, så sjølv om det er inspisert og sikra, så kan det likevel vere laust materiale nokre stader som kan falle ned, seier Finden til NRK.

Statens vegvesen understrekar nok ein gong at dei er lei seg for det som har skjedd.

– Vi tar no ein gjennomgang av våre rutinar for å sjå om det er noko vi kunne gjort annleis her. Alle slike hendingar gjer at vi går igjennom våre rutinar for å sjå korleis vi kan bli betre, legg Finden til.

Statens vegvesen understrekar at våre vegar er trygge og framkomelege for våre bilistar så lenge dei er opne, heiter det i pressemeldinga.