Arbeidsdagen startet dårlig for en yrkessjåfør på Kvamskogen øst for Bergen.

På snødekte veier kjørte lastebilen utfor veien i Furedalen på Kvamskogen.

Lastebilen falt mellom to og tre meter før den traff en kant.

– Lastebilen skal ha forsøkt å få ned farten, men sklidd rett ut i en sving, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Heldigvis gikk det bra med sjåføren.

Sjåføren er fraktet til sykehus, men skal ikke være alvorlig skadd. Ifølge reporter på stedet skal lastebilen står dypt nedi med forhjulet, og har fått skader i fronten.

Flere steder i landet meldes det om trafikkuhell og stengte veier. Det er sendt ut farevarsel om kraftige snøfokk på fjellet i Sør-Norge og flere fjelloverganger er stengt grunnet uværet. Enkelte steder må en forberede seg på kolonnekjøring.

Hei! Tenkte du på noe da du leste denne artikkelen? Eller har du tips til andre saker jeg bør se på? Send meg gjerne en e-post!

GLATTE VEIER: Politiet melder om glatte veier flere steder i distriktet. Foto: Cato Kristensen

Stoppet med sommerdekk

Yrkessjåføren på Kvamskogen var ikke alene med å få det vanskelig på veiene fredag. Politiet melder om at det er veldig glatt på stedet og ber folk være obs.

Andre måtte stoppes før de havnet i trøbbel. På samme vei skal de ha stanset bilister som hadde dristet seg ut på veien med sommerdekk.

De vinterkledde veiene har bydd på utfordringer for flere trafikanter.

– Så langt i dag har vi hatt tre trafikkuhell av varierende grad i distriktet, forteller Steinar Hausvik hos Vest politidistrikt.

Han er ikke overrasket over effekten av dagens snøfall.

– Det skjer jo nesten hvert år at denne snøen kommer like plutselig som den gjør, men vi oppfordrer de ikke er skodd for føret til bilen stå, sier han.

BERGES: Veien over Kvamskogen kan bli stengt i en periode i løpet av dagen grunnet berging av lastebilen. Foto: Cato Kristensen

– Sjekk veimeldingene og beregn god tid

Jan Marøy, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen, forteller at det stort sett har gått greit, men at de har mottatt meldinger om glatt føre ute i distriktene på Vestlandet. Særlig glatt er det over 300 meter.

– Nå har vi kommet så langt ut i oktober, så nå er det på tide å få på vinterdekkene. Nå er vinteren rett rundt hjørnet, sier han.

Veien over Kvamskogen kan bli stengt i perioder i løpet av dagen.

– Det er mulig de stenger et felt kanskje hele veien i forbindelse med berging av denne bilen. Det kan jo fort gå litt tid med det når det er store kjøretøy, sier Marøy.

Han oppfordrer trafikantene til å sjekke veimeldingene, værmeldinga, og beregne god tid før man legger ut på langtur.