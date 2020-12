Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Søndag kom et skip til Bergen. Etter omfattende testing ble det klart at båten var full av korona: 17 av mannskapet var smittet og en av de smittede lå død om bord.

NRK har fulgt båtens rute tilbake i tid. Den viser hvordan båten etter alt å dømme har tatt med seg smitten ut fra Russland og seilt i flere uker med den om bord.

Først nesten fire uker senere ble smitten påvist og bekreftet, etter at båten satte kurs mot Norge for å få hjelp.

Tidslinjen viser også at mannskapet seilte i to døgn med en død kollega om bord.

26. november: Murmansk

Fisketråleren «Oma» forlot hjemmehavnen Murmansk 26. november. Dagen etterpå var båten inne i Kirkenes Havn i to og en halv time.

Tråleren er registrert i havnen 27. november i tidsperioden mellom klokken 11.58 og 14.21 denne dagen.

Båten fikk forsyninger. Det ble ikke registrert hvilke varer de fikk om bord.

– Vi har ikke hatt kontakt med noen av dem fysisk. Nå foregår all kommunikasjon elektronisk. Vi har ikke registrert at noen i mannskapet gikk i land, eller at noen herfra gikk om bord, sier havnesjef Muang-San Lwin i Kirkenes Havn.

EN MÅNED: Ingen i mannskapet har trolig vært i land i Kirkenes. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Må ha kommet om bord for lenge siden

Tråleren har ikke vært i andre havner siden.

– Smitten må ha kommet om bord da de var i land for lenge siden, sier konstituert smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen kommune.

Han mener at det er lite sannsynlig at smitten har kommet om bord via forsyningene i Kirkenes.

RUTE: Den russiske tråleren dro dra Murmansk 26. november. Båten fikk forsyninger i Kirkenes dagen etterpå. Foto: Vesselfinder

Varslet om omkommet

Tre uker senere, fredag 18 desember, ble kriseledelsen i Ålesund varslet om at det var én død person om bord.

– Skipet gjorde en anmodning om å legge til her. Det befant seg da ett og et halvt døgn unna, sier kommuneoverlege Olav Mestad i Ålesund kommune.

Nasjonale myndigheter ble varslet, og tråleren ble bedt om legge til i Bergen Havn, som er utpekt som beredskapshavn.

Mannskapet på 34 personer ble testet for koronavirus. 18 personer testet positivt for viruset, og en av dem var død.

Døde fredag

Mannen døde fredag 18. desember. Vedkommende fikk påvist viruset etter at han var død, opplyser Bovim.

Han er ikke overrasket over at halve nær halvparten av mannskapet så langt har testet negativt på koronaviruset.

– Det kan hende at det har tatt lang tid å spre smitten rundt i båten. De kan ha holdt god avstand og holdt smittevernreglene. Det er sånne faktorer som avgjør, sier han.

VARSLET: Fisketråleren «Oma» forlot hjemmehavnen Murmansk 26. november. Dagen etterpå var båten inne i Kirkenes Havn i to og en halv time. Båten befant seg ved De britiske øyer da de varslet Ålesund kommune om at de hadde en død person om bord.

– Vil at de skal ha det kjekt

Personene som fikk påvist koronavirus, er nå i isolasjon i tråleren. De som testet negativt for covid-19, ble innlosjert på et karantenehotell mandag ettermiddag.

– Mannskapet har det veldig bra, så langt vi har fått vite. De hadde behov for mobilladere, og har fått utdelt det. De er veldig fornøyd med å komme inn på hotellet.

Det sier Alfa Sefland Winge i Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune, som har ansvar for å ivareta mannskapet.

– Vi går inn i julen nå, og ønsker at mannskapet skal ha det så kjekt som mulig, sier Winge.

Kan be om samtale med prest

Den Russisk-Ortodokse presten Dmitrij Ostanin har bedt om å få møte mannskapet.

Det vil i løpet av dagen deles ut et skriv på russisk til mannskapet på hotellet, med informasjon om at den russisk-ortodokse pressen kan kontaktes for sjelesorg.

– Det er viktig at de ikke kjenner seg forlatt, men at det er noen som tenker på dem. Vi må vise vår menneskelige innsats når slike ting skjer. De er i en vanskelig situasjon nå, sier han.