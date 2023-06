Et brannhelikopter er satt inn i kampen mot flammene i Samnanger. Brannen er i terrenget ved Rolvsvåg, i kommunen som ligger øst for Bergen.

Like før klokken 16 melder politiet at det skal brenne i et område på 300 ganger 300 kvadratmeter.

Brannvesenet har varslet én bolig om mulig evakuering. Per klokken 16 er ingen blitt evakuert, melder politiet.

30 brannfolk arbeider på stedet, i tillegg er mannskaper fra sivilforsvaret på vei. Det er bratt og ulendt terreng, noe som vanskeliggjør slukkingsarbeidet.

– Vi har rykket ut med store mannskaper og tar dette alvorlig, sier vaktleder Stian Kvam i 110 Vest.

Brannen er ikke langt fra en kraftlinje.

Fylkesvei 579 er stengt på grunn av brannen. 128 av BKKs strømkunder har mistet strømmen som følge av brannen.

– Vi har koblet ut linjen etter oppfordring fra brannvesnet og holder linjen ute til de har fått kontroll på brannen, sier BKKs pressevakt Rolf Sanne-Gundersen.

Nødetatene fikk melding klokken 13.00.

SKOGBRANN: Det brenner i et skogsområde på Rolvsvåg utenfor Samnanger i Vestland.

Skogbrann også i Valdres

I området ved Bjødnaskarvatnet i Etnedal i Valdres brenner det i skogen etter et lynnedslag.

SKOGBRANN: Skogbrann i Valdres. Foto: Nina Ødegaard Larsen

Et brannfly er satt innn i slukkingsarbeidet.

– Brannvesenet er i området på flere steder. Det er observert noe røyk og mindre branntilløp flere steder, opplyser operasjonsleder Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt.

Sivilforsvaret og brannhelikopter er tilkalt, melder politiet.

Politiet fikk den første meldingen om skogbrannen klokken 14.10.

BRANN: Det skal brenne i dette området i Innlandet.

Skogbrannfare i store deler av Sør-Norge

Tidligere onsdag ble det sendt ut oransje varsel for skogbrann.

Varselet gjelder i ytre strøk på Vestlandet fra Stad og sørover, langs hele sørlandskysten og langt nord på Østlandet. Østafjells er det også skogbrannfare i indre strøk.

Oransje nivå er nest høyeste farevarsel. Det betyr at vegetasjon svært lett kan antennes og veldig store områder bli berørt. Farevarselet gjelder inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør.

I Oslo blir det innført ekstraordinært forbud mot bruk av ild. Forbudet gjelder fra i morgen, 15. juni, til 30. juni.

Det betyr at all bruk av ild i skog, utmark og innmark, inkludert faste tilrettelagte bålplasser, parker og grøntområder blir forbudt.

Det betyr at det heller ikke er tillatt med sankthansbål i år.

Det er fremdeles lov å grille i egen hage, skolegårder, parkeringsplasser og idrettsplasser, så lenge disse ikke ligger nær skog og mark.