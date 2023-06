Røyutvikling i skog og terreng i Kvinnherad og Kvam

Brannvesenet melder om flere røykutviklinger i skog og terreng i Kvinnherad og Kvam kommune. Store ressurser er sendt ut, melder 110 Vest.

Litt før klokken 21.30 melder brannvesenet at et område på Strandebarm i Kvam har brent, men at flammene er slått ned. Området dynkes.