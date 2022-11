Hva gjør regjeringen for at flere skal få kortere kjøretid til nærmeste fødetilbud?

Svar: Det er viktig for regjeringen at vi har god vaktberedskap og en følgetjeneste for dem som bor langt unna sykehus med fødeavdeling. Helseforetakene skal sørge for følgetjeneste for gravide og fødende med mer enn 90 minutters reisevei. Antallet ufrivillige fødsler utenfor sykehus har ligget stabilt de siste 15 årene. De fleste slike fødsler skjer ikke i distriktene, men i byer og sentrale strøk der kvinnene ikke rekker fram til sykehuset selv om veien er kort. Vi ønsker å få ned antallet transportfødsler. Med tettere oppfølging av kvinner som venter barn kan vi fange opp flere svangerskap med komplikasjoner og flere svangerskap der det er risiko for at fødselen vil skje fort og uventet.

På hvilken måte blir det tatt hensyn til forskning (om at lang reisetid gir økt risiko) når avgjørelser om å stenge fødeavdelinger tas?

Svar: Det er helseforetaket som har ansvaret for å sørge for en god og forsvarlig fødsel- og barselomsorg, i tråd med Helsedirektoratets faglige anbefalinger. Disse anbefalingene bygger på oppdatert kunnskap. Sammenslåing av fødeavdelinger er noen steder vurdert som det mest forsvarlige om sommeren for å kunne gi alle de ansatte ferie. Hvis ikke måtte noen avdelinger nesten utelukkende vært bemannet av innleide vikarer om sommeren. Dette er uheldig fordi vikarer ikke kjenner rutiner og lokale forhold og dessuten har det de siste årene vært vanskelig å få tak i norske, svenske og danske vikarer.

Barselopprøret mener det har «blitt kuttet mer, stengt mer» i år. Hva gjør regjeringen for å hindre at fødetilbudet bygges ned i distriktene?

Svar: Regjeringen jobber for et godt fødetilbud over hele landet. Mangel på personell er det største problemet nå, og det løses ikke med økte bevilgninger alene. Det er stort behov for jordmødre, og i perioder kan arbeidssituasjonen være utfordrende i fødeavdelinger med døgnkontinuerlig drift. God fødselsomsorg avhenger av at vi har nok jordmødre, både i kommuner og i fødeavdelinger på sykehus. Dette er utfordringer som vi vil jobbe aktivt med å møte, blant annet med å utdanne flere. For å bedre tilgangen på jordmødre, har vi økt antallet studieplasser og utdanningsstillinger innen jordmorutdanningen.

På hvilken måte vurderer regjeringen finansieringsmodellen for helseforetakene mtp fødselsomsorgen? Er den for lite lønnsom, og fører den til nedstigninger?

Svar: Nå er mangel på personell det største problemet nå, og det løses ikke med justeringer i finansieringsordningene alene. Finansieringsmodellen for sykehusene i Norge er basert på en blanding mellom rammefinansiering og finansiering basert på aktivitet. I statsbudsjettet for 2023 har vi foreslått å redusere andelen innsatsstyrt finansiering med tilsvarende økning av rammefinansieringsandelen. Dette vil gi de regionale helseforetakene økt strategisk handlingsrom. Det kan gjøre det økonomisk enklere for sykehusene å prioritere oppgaver som ikke gir inntekter gjennom innsatsstyrt finansiering.